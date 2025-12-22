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Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων
Εμπορεύματα
10:36 - 22 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Άνοδος των τιμών εξαιτίας των γεωπολιτικών εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
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Ανοδικά ξεκίνησε η εβδομάδα για το πετρέλαιο, καθώς η όξυνση της κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας, με την κατάληψη του δεξαμενόπλοιου Centuries και την καταδίωξη του Bella 1, έδωσε ώθηση στους αγοραστές, αφού ενισχύθηκε η αβεβαιότητα σχετικά με την προσφορά.  

Έτσι, το πρωί της Δευτέρας (22/12) το Brent «σκαρφάλωσε» λίγο πάνω από τα 61 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας κέρδη 0,9% (ήτοι 57 σεντς), ενώ το αμερικανικό αργό WTI ενισχύθηκε κατά 55 σεντς ή 1% στα 57,07 δολάρια.

«Η αγορά συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνηση Τραμπ ακολουθεί σκληρή γραμμή στο εμπόριο πετρελαίου με τη Βενεζουέλα», δήλωσε η June Goh, ανώτερη αναλύτρια αγορών πετρελαίου στην Sparta Commodities.

Σημειώνεται πως η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα γνωστά αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, αλλά οι εξαγωγές της, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει προορισμό την Κίνα, αντιπροσωπεύουν πλέον λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Παράλληλα, η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να ανατρέψει τον Νικολάς Μαδούρο για να τεθούν υπό αμερικανικό έλεγχο οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται και οι αλλεπάλληλες επιχειρήσεις εις βάρος των δεξαμενόπλοιων, οι οποίες αποσκοπούν στην πρόκληση οικονομικής ασφυξίας.

«Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά μετά από αυτή την γεωπολιτική είδηση, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες εντάσεις Ρωσίας-Ουκρανίας, σε μία αγορά που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν θεμελιωδώς πτωτική», σημείωσε ακόμη η Goh, αναφερόμενη στην είδηση πως το Κίεβο έπληξε με drone σκάφος του ρωσικού σκιώδους στόλου στη Μεσόγειο Θάλασσα, αλλά και τις αναφορές για επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Lukoil στην Κασπία Θάλασσα.

Παράλληλα, «η αγορά χάνει την ελπίδα ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες Ρωσίας-Ουκρανίας, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, θα καταλήξουν σε μια διαρκή συμφωνία σύντομα», σχολίασε από την πλευρά του ο αναλυτής της IG Tony Sycamore.

«Αυτές οι εξελίξεις βοηθούν στην αντιστάθμιση των συνεχιζόμενων ανησυχιών για υπερπροσφορά, και σε συνδυασμό με την πτωτική κίνηση της περασμένης εβδομάδας, η ισορροπία των κινδύνων φαίνεται να γέρνει ξανά προς την άνοδο στο πετρέλαιο», προσέθεσε ο ίδιος, ενώ ο Robert Rennie της Westpac Banking δήλωσε, από τη μεριά του, πως το κλίμα παραμένει «ελαφρώς αισιόδοξο» για το αργό μέχρι το τέλος του έτους, «με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις που είναι πολύ πιο ευνοϊκές».

Εκτίμησε, ωστόσο, πως δεν αποκλείεται το Brent να υποχωρήσει στα 50 δολάρια το βαρέλι το επόμενο έτος.

Υπενθυμίζεται πως την προηγούμενη εβδομάδα, τα Brent και WTI είχαν υποχωρήσει περίπου 1%, μετά από πτώση περίπου 4% την εβδομάδα της 8ης Δεκεμβρίου.

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