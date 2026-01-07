Το πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα ρίχνει τις τιμές του - «Επαναφορά» για το φυσικό άεριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Τετάρτη 7/1, μετά την δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληξαν σε συμφωνία για εισαγωγή πετρελαίου αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη Βενεζουέλα, μια κίνηση που αναμένεται να αυξήσει την προσφορά για τον μεγαλύτερο καταναλωτή πετρελαίου στον κόσμο.

Η συμφωνία αυτή ευθυγραμμίζεται με τον δηλωμένο στόχο του Τραμπ να αποκτήσει έλεγχο των τεράστιων αποθεμάτων πετρελαίου του μέλους του ΟΠΕΚ στη Νότια Αμερική, της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή του ηγέτη της, Νικολά Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον είχε εδώ και καιρό χαρακτηρίσει δικτάτορα εμπλεκόμενο στη διακίνηση ναρκωτικών και σε συνεργασία με αντιπάλους των ΗΠΑ. Από την πλευρά της η Κίνα κατακεραύνωσε τις ΗΠΑ χαρακτηρίζοντάς τες ως «νταή».

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Τετάρτης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent crude υποχωρούν κατά 0,20%, φτάνοντας τα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) πέφτει κατά 0,26%, στα 56,97 δολάρια το βαρέλι.

Και τα δύο benchmarks κατέγραψαν πτώση άνω του 1 δολαρίου σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά αναμένουν επαρκή παγκόσμια προσφορά φέτος. Η συμφωνία θα μπορούσε αρχικά να απαιτήσει την ανακατεύθυνση φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα. Η Βενεζουέλα ενδέχεται να προσπαθεί να διαθέσει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε δεξαμενόπλοια και αποθήκες, για να αποφύγει περαιτέρω κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ είχε απαιτήσει η Βενεζουέλα να ανοίξει την αγορά της σε αμερικανικές εταιρείες πετρελαίου, αλλιώς θα υπήρχε κίνδυνος στρατιωτικής επέμβασης. Μετά από αυτό, οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο το Σαββατοκύριακο.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η συμφωνία θα κρατήσει τις τιμές χαμηλά σε μια αγορά με υπερπροσφορά.

«Οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας προς τις ΗΠΑ έχουν, πρωτίστως, διαταράξει την αμερικανική αγορά, γεγονός που θα ενισχύσει και την υπερπροσφορά παγκοσμίως», δήλωσε ο Yang An, αναλυτής στην Haitong Futures.

Οι αναλυτές της Morgan Stanley εκτιμούν ότι η αγορά πετρελαίου θα μπορούσε να φτάσει σε πλεόνασμα έως και 3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, λόγω αδύναμης ζήτησης πέρσι και αυξημένης προσφοράς από παραγωγούς του ΟΠΕΚ και μη-ΟΠΕΚ.

Ωστόσο, η προοπτική υψηλότερων και φθηνότερα εξορυσσόμενων εξαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσε να αναστείλει την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας στις ΗΠΑ και αλλού, σύμφωνα με αναλυτές της BMI, μονάδας της Fitch Solutions, σε σημείωμά τους την Τετάρτη.

Η Βενεζουέλα πουλά το κύριο αργό της, Merey, περίπου 22 δολάρια ανά βαρέλι φθηνότερα από το Brent για παράδοση στα λιμάνια της. «Αυτό αυξάνει την αναμενόμενη τιμή του πετρελαίου μεσοπρόθεσμα, ειδικά αν το καθεστώς της Βενεζουέλας παραμείνει στην εξουσία», σημειώνουν οι αναλυτές της BMI.

Σε τροχιά ανόδου το φυσικό αέριο – Απώλειες για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει την Τετάρτη σημαντική άνοδο καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται δυναμωμένα κατά 3,235% στα 28,980 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα αυτά εμφανίζουν σημαντικές απώλειες την Τετάρτη με τον χρυσό να σημειώνει πτώση κατά 0,51% στα 4.473,90 δολάρια, το ασήμι να κινείται με απώλειες 2,08% στα 79,295 δολάρια μετά το χθεσινό ράλι και τον χαλκό με πτώση κατά 1,06% στα 5,9988 δολάρια.

Κλείνοντας, όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1692 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα τώρα, το δολάριο εμφανίζεται με οριακά κέρδη 0,01% με την ισοτιμία στα 1,3503 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα χάνει κατά 0,03% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8659 λίρα ανά ευρώ.