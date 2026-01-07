Τραμπ: Η Βενεζουέλα θα παραδώσει έως και 50 εκατ. βαρέλια πετρελαίου στις ΗΠΑ

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι Προσωρινές Αρχές στη Βενεζουέλα θα παραδώσουν μεταξύ 30 και 50 εκατ. βαρέλια υψηλής ποιότητας, υπό κυρώσεις, πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Το πετρέλαιο αυτό θα πουληθεί στην τιμή της αγοράς και τα χρήματα θα ελέγχονται από εμένα, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας και των Ηνωμένων Πολιτειών!», πρόσθεσε.

Οι ποσότητες που ανέφερε ο Τραμπ αντιστοιχούν περίπου σε 30 έως 50 ημέρες παραγωγής πετρελαίου της Βενεζουέλας πριν από τον μερικό αποκλεισμό που επέβαλαν οι ΗΠΑ — σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τα ιστορικά επίπεδα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA δεν σχολίασαν, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η Βενεζουέλα διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια και σε δεξαμενές αποθήκευσης, τα οποία δεν έχει μπορέσει να αποστείλει λόγω του αποκλεισμού που επέβαλε ο Τραμπ, στο πλαίσιο της εκστρατείας πίεσης που κορυφώθηκε με την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη και απομακρύνθηκε από τη χώρα του από αμερικανικές δυνάμεις το Σαββατοκύριακο.

Ανώτατοι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας χαρακτήρισαν τη σύλληψη του Μαδούρο «απαγωγή» και κατηγόρησαν τις ΗΠΑ ότι επιχειρούν να κλέψουν τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Ωστόσο, η συμφωνία της Τρίτης αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι η κυβέρνηση ανταποκρίνεται στην απαίτηση του Τραμπ να ανοίξει τον τομέα πετρελαίου σε αμερικανικές εταιρείες, αλλιώς θα αντιμετωπίσει περαιτέρω στρατιωτική παρέμβαση.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει η μεταβατική πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγες να παραχωρήσει στις ΗΠΑ και σε ιδιωτικές εταιρείες «πλήρη πρόσβαση» στη βιομηχανία πετρελαίου της Βενεζουέλας.

Στόχος ο περιορισμός των Κινέζων

Ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, έχει αναλάβει την εκτέλεση της συμφωνίας, σύμφωνα με τον Τραμπ, προσθέτοντας ότι το πετρέλαιο θα παραληφθεί από τα πλοία και θα σταλεί απευθείας σε αμερικανικά λιμάνια. Η τροφοδοσία των εγκλωβισμένων φορτίων προς τις ΗΠΑ ενδέχεται αρχικά να απαιτήσει την ανακατεύθυνση φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, όπως ανέφεραν νωρίτερα δύο πηγές στο Reuters.

Η Κίνα υπήρξε ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου της Βενεζουέλας την τελευταία δεκαετία, ιδίως μετά την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ το 2020 σε εταιρείες που εμπλέκονται στο εμπόριο πετρελαίου με τη χώρα.

Πτώση στις τιμές πετρελαίου

Οι τιμές του αμερικανικού αργού υποχώρησαν πάνω από 1,5% μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, καθώς η συμφωνία αναμένεται να αυξήσει τον όγκο του πετρελαίου της Βενεζουέλας που εξάγεται στις ΗΠΑ. Αυτή τη στιγμή, η ροή αυτή ελέγχεται αποκλειστικά από τη Chevron, τον βασικό εταίρο της PDVSA σε κοινοπραξίες, βάσει αμερικανικής άδειας.

Η Chevron, η οποία εξάγει μεταξύ 100.000 και 150.000 βαρελιών ημερησίως βενεζουελάνικου πετρελαίου στις ΗΠΑ, είναι η μόνη εταιρεία που φόρτωνε και μετέφερε αργό χωρίς διακοπή από τη χώρα τις τελευταίες εβδομάδες υπό τον αποκλεισμό.

Δεν είναι άμεσα σαφές εάν η Βενεζουέλα θα έχει οποιαδήποτε πρόσβαση στα έσοδα από την προμήθεια. Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι η PDVSA είναι αποκλεισμένη από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι τραπεζικοί της λογαριασμοί είναι παγωμένοι και δεν μπορεί να πραγματοποιεί συναλλαγές σε δολάρια ΗΠΑ.

Λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ την Τρίτη, η Ροδρίγες σκλήρυνε τη στάση της απέναντι στις ΗΠΑ, λέγοντας σε τηλεοπτικό διάγγελμα ότι «κανένας εξωτερικός παράγοντας δεν κυβερνά τη Βενεζουέλα» — μια σαφής απάντηση στον ισχυρισμό του Αμερικανού προέδρου ότι, μετά τη σύλληψη του Μαδούρο, οι ΗΠΑ θα διοικούσαν πλέον τη χώρα.

Πώς κινείται η νέα πρόεδρος της χώρας

Ήταν μια ακόμη μεταστροφή στον τόνο της πρώην αντιπροέδρου του Μαδούρο. Αφού ορκίστηκε πρόεδρος από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας το Σάββατο, η Ροδρίγες είχε εκδώσει αργά την Κυριακή μια συμφιλιωτική δήλωση, στην οποία «προσκαλούσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να συνεργαστούν σε μια ατζέντα συνεργασίας».

Στο διάγγελμα της Τρίτης, ωστόσο, επανήλθε σε σκληρότερη ρητορική, χαρακτηρίζοντας το πλήγμα του Σαββάτου —την πρώτη μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ σε έδαφος της Νότιας Αμερικής— ως «τρομερή στρατιωτική επίθεση» και «εγκληματική ενέργεια», με «απολύτως παράνομο αποτέλεσμα, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», την «απαγωγή» του Μαδούρο και της συζύγου του, Σίλια Φλόρες.

«Είμαστε ένας λαός που δεν παραδίδεται, που δεν εγκαταλείπει, και είμαστε εδώ, κυβερνώντας μαζί με τον λαό. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας κυβερνά τη χώρα μας – κανείς άλλος. Δεν υπάρχει εξωτερικός παράγοντας που να κυβερνά τη Βενεζουέλα. Είναι η Βενεζουέλα, η συνταγματική της κυβέρνηση και η εδραιωμένη δύναμη του λαού», δήλωσε η Ροδρίγες, η οποία είχε υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος του Μαδούρο από το 2018.