Πετρέλαιο στα χαρτιά: Είναι αξιοποιήσιμα τα «τεράστια αποθέματα» της Βενεζουέλας;

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ένα νούμερο επανέρχεται σχεδόν εμμονικά στον δημόσιο διάλογο: 300 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.

Πρόκειται για τα αποθέματα της χώρας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές. Για πολλούς, το στοιχείο αυτό αρκεί για να εξηγήσει το διεθνές ενδιαφέρον για τη Βενεζουέλα ή ακόμη και να στηρίξει την άποψη ότι πρόκειται για μια «υπόγεια υπερδύναμη». Στην πραγματικότητα, όμως, το μέγεθος των αποθεμάτων λέει ελάχιστα για την πραγματική ενεργειακή και γεωπολιτική ισχύ μιας χώρας.

Το βασικό πρόβλημα στη σχετική συζήτηση είναι η σύγχυση ανάμεσα στα αποθέματα και την παραγωγή. Τα «αποδεδειγμένα αποθέματα» δεν είναι πετρέλαιο έτοιμο προς άντληση και εξαγωγή. Αποτελούν μια εκτίμηση του τι θα μπορούσε να παραχθεί υπό συγκεκριμένες οικονομικές, τεχνολογικές και πολιτικές συνθήκες. Αν αυτές οι συνθήκες δεν πληρούνται, τα αποθέματα παραμένουν ανεκμετάλλευτα – ανεξαρτήτως του πόσο εντυπωσιακός είναι ο αριθμός τους, όπως αναφέρει το freemarktspeculator.com.

Η σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αποκαλυπτική. Παρότι βρίσκονται χαμηλότερα στην κατάταξη αποθεμάτων, οι ΗΠΑ είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου παγκοσμίως. Το γεγονός αυτό καταρρίπτει τον μύθο ότι τα αποθέματα καθορίζουν αυτόματα και την παραγωγή. Αυτό που μετρά πραγματικά είναι η ικανότητα άντλησης σε σταθερή βάση, σε εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, και με κόστος που να επιτρέπει την κερδοφορία.

Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας είναι η ποιότητα του πετρελαίου. Το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων της Βενεζουέλας αφορά εξαιρετικά βαρύ πετρέλαιο, κυρίως στη λεκάνη του Ορινόκο. Πρόκειται για πετρέλαιο που δεν ρέει εύκολα, απαιτεί ειδική επεξεργασία και πρέπει να αναμιχθεί με ελαφρύτερους υδρογονάνθρακες (diluent) για να μεταφερθεί μέσω αγωγών. Η εξόρυξή του είναι πολύ πιο δαπανηρή και τεχνικά απαιτητική σε σύγκριση με τα μεγάλα, συμβατικά κοιτάσματα της Σαουδικής Αραβίας.

Σε αντίθεση με τη Βενεζουέλα, η Σαουδική Αραβία διαθέτει γιγαντιαία χερσαία κοιτάσματα με εξαιρετικά χαμηλό κόστος παραγωγής. Αυτό της επιτρέπει όχι μόνο να αντλεί μεγάλες ποσότητες, αλλά και να διατηρεί εφεδρική παραγωγική ικανότητα, ένα κρίσιμο εργαλείο επιρροής στις διεθνείς αγορές. Η Βενεζουέλα δεν είχε ποτέ αυτή την ευελιξία, ακόμη και στις καλύτερες περιόδους της.

Επιπλέον, πολλά από τα αποθέματα της Βενεζουέλας «αναβαθμίστηκαν» λογιστικά τη δεκαετία του 2000, όταν η κυβέρνηση Τσάβες αναταξινόμησε μεγάλα τμήματα του βαρέος πετρελαίου του Ορινόκο ως αποδεδειγμένα αποθέματα. Ο Τσάβες "αύξησε" στα χαρτιά τα αποθέματα του πετρελαίου, από 80 δισ βαρέλια που ήταν το 2007 σε 300 δισ βαρέλια το 2010. Η κίνηση αυτή ενίσχυσε το διεθνές κύρος της χώρας εντός του OPEC, αλλά δεν συνοδεύτηκε από την απαραίτητη επένδυση σε υποδομές και τεχνογνωσία. Έτσι, το χάσμα ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη μεγάλωσε.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: τα αποθέματα από μόνα τους δεν παράγουν ούτε πλούτο ούτε ισχύ. Αυτό που καθορίζει τη θέση μιας χώρας στον ενεργειακό χάρτη είναι η ικανότητά της να μετατρέπει τους πόρους σε σταθερή, βιώσιμη παραγωγή. Και σε αυτό το πεδίο, η Βενεζουέλα απέχει πολύ από το να θεωρείται ενεργειακή υπερδύναμη. Και τελικά θέτει ένα αμείλικτο ερώτημα: Έγινε η αμερικανική εισβολή στη Βενεζουέλα για τα πετρέλαια, ή μήπως για άλλους γεωπολιτικούς λόγους που συνδέονται με την απόλυτη κυριαρχία της στο ζωτικό της χώρο, στη Λατινική Αμερική;