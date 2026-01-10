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Γιατί διστάζουν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί να επενδύσουν στη Βενεζουέλα – Τι δήλωσαν στον Τραμπ
Εμπορεύματα
22:00 - 10 Ιαν 2026

Γιατί διστάζουν οι πετρελαϊκοί κολοσσοί να επενδύσουν στη Βενεζουέλα – Τι δήλωσαν στον Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Οι κορυφαίοι διευθύνοντες σύμβουλοι της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή τους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή: χωρίς βαθιές και αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, η Βενεζουέλα παραμένει μη ελκυστικός και υψηλού ρίσκου προορισμός για επενδύσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο κλάδος θα μπορούσε να επενδύσει τουλάχιστον 100 δισ. δολάρια για την ανασυγκρότηση του ενεργειακού τομέα της Βενεζουέλας, υπό την προϋπόθεση αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας. Ωστόσο, οι επικεφαλής κολοσσών όπως η ExxonMobil και η ConocoPhillips απέφυγαν να δεσμευτούν για άμεση επιστροφή στη χώρα, υπογραμμίζοντας ότι το θεσμικό και νομικό περιβάλλον παραμένει εχθρικό.

Σύμφωνα με το CNBC, ο διευθύνων σύμβουλος της ExxonMobil, Ντάρεν Γουντς, ήταν ιδιαίτερα σαφής: «Η αγορά της Βενεζουέλας είναι μη επενδύσιμη στην παρούσα μορφή της». Υπενθύμισε ότι η χώρα κατέσχεσε τα περιουσιακά στοιχεία της Exxon –και της ConocoPhillips– το 2007, αφήνοντας πίσω της δισεκατομμύρια δολάρια σε ανεξόφλητες αξιώσεις από διεθνείς διαιτησίες. «Έχουμε δει τα περιουσιακά μας στοιχεία να κατάσχονται δύο φορές. Το να επιστρέψουμε για τρίτη θα απαιτούσε πολύ ουσιαστικές αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχουμε βιώσει ιστορικά», τόνισε.

Παρά τις επιφυλάξεις, η Exxon δήλωσε πρόθυμη να στείλει τεχνική ομάδα για να αξιολογήσει την κατάσταση των πετρελαϊκών υποδομών και των κοιτασμάτων της χώρας, ένδειξη ότι το ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά υπό αυστηρούς όρους.

Ο επικεφαλής της ConocoPhillips, Ράιαν Λανς, συνεχάρη τον Τραμπ για την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο και επισήμανε ότι η ανασυγκρότηση δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς τη συμβολή του διεθνούς τραπεζικού συστήματος. Όπως είπε, απαιτείται αναδιάρθρωση του τεράστιου χρέους της χώρας και δισεκατομμύρια δολάρια για την αποκατάσταση βασικών υποδομών. Παράλληλα, ζήτησε ριζική αναδιάρθρωση της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, μιλώντας για «επανασχεδιασμό ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος της Βενεζουέλας».

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν σκοπεύει να διεκδικήσει την επιστροφή των περιουσιακών στοιχείων που χάθηκαν με την εθνικοποίηση του 2007. «Δεν θα κοιτάξουμε τι χάθηκε στο παρελθόν. Αυτό ήταν ευθύνη μιας άλλης κυβέρνησης», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι το βλέμμα πρέπει να στραφεί αποκλειστικά στα μελλοντικά κέρδη.

Σήμερα, η Chevron είναι η μόνη μεγάλη αμερικανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στη Βενεζουέλα μέσω κοινοπραξιών με την PDVSA. Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας, Μαρκ Νέλσον, δήλωσε ότι η Chevron μπορεί να αυξήσει άμεσα την παραγωγή της, η οποία ανέρχεται περίπου στα 240.000 βαρέλια ημερησίως, διπλασιάζοντας τις εξαγωγές και ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγή κατά 50% μέσα στους επόμενους 18 έως 24 μήνες.

Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον ίσως στραφεί περισσότερο σε μικρότερες, ανεξάρτητες πετρελαϊκές εταιρείες. «Οι μεγάλοι όμιλοι κινούνται αργά και δεν δείχνουν ενδιαφέρον. Αντίθετα, οι ανεξάρτητοι παραγωγοί και οι “wildcatters” μας τηλεφωνούν ασταμάτητα. Θέλουν να βρεθούν στη Βενεζουέλα από χθες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα είναι σαφές: η επιστροφή της Βενεζουέλας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη δεν θα κριθεί από μεγάλες υποσχέσεις, αλλά από την εμπιστοσύνη – και αυτή παραμένει ακόμη ζητούμενο.

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