Οι τιμές στο πετρέλαιο πιέζονται για δεύτερη εβδομάδα - Κάτω από τα 5.000 δολάρια ο χρυσός

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται ανοδικά την Παρασκευή 13/2, αλλά παραμένουν σε πορεία για δεύτερη εβδομαδιαία πτώση, καθώς οι ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης ΗΠΑ – Ιράν που θα μπορούσε να επηρεάσει την προσφορά έχουν υποχωρήσει.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Παρασκευής, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 0,19%, φτάνοντας τα 67,67 δολάρια ανά βαρέλι μετά από πτώση 2,7% την προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) αυξάνεται κατά 0,21%, στα 62,96 δολάρια, μετά από πτώση 2,8% την προηγούμενη ημέρα.

Και τα δύο προϊόντα καταγράφουν εβδομαδιαίες απώλειες, με το Brent να αναμένεται να υποχωρήσει κατά 0,3% και το WTI κατά 0,7% σε σύγκριση με τα τρέχοντα επίπεδα. Οι τιμές είχαν ενισχυθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα λόγω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ιράν, παραγωγό πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, λόγω του πυρηνικού του προγράμματος. Ωστόσο, οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με το Ιράν μέσα στον επόμενο μήνα οδήγησαν σε πτώση των τιμών την ίδια ημέρα.

Η πίεση στις τιμές προέρχεται επίσης από τις τελευταίες προβλέψεις της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (IEA), η οποία στο μηνιαίο της δελτίο σημειώνει ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος θα αυξηθεί λιγότερο από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί, με την συνολική προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση.

«Το γεγονός ότι οι τιμές δεν κατέγραψαν σημαντική πτώση μπροστά σε αρνητικά νέα είναι αξιοσημείωτο, υποδηλώνοντας ότι η πτωτική δυναμική επιβραδύνεται βραχυπρόθεσμα», δήλωσε η αναλύτρια της XS.com, Λιν Τραν.

Η πτώση των τιμών την Πέμπτη ενισχύθηκε από αμερικανικά στοιχεία που έδειξαν μεγάλη αύξηση των αποθεμάτων αργού και από αυξανόμενες προσδοκίες ότι η αυξημένη προσφορά της Βενεζουέλας θα φτάσει σύντομα στην αγορά, σύμφωνα με σημείωμα του αναλυτή της IG, Τόνι Σάικαμορ.

«Υπάρχει η προσδοκία ότι η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας θα επανέλθει στα επίπεδα πριν από το εμπάργκο τους επόμενους μήνες», είπε, προσθέτοντας ότι η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί από 880.000 βαρέλια ημερησίως σε περίπου 1,2 εκατ. βαρέλια. Την εβδομάδα αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει περισσότερες άδειες για χαλάρωση των κυρώσεων στον ενεργειακό τομέα της Βενεζουέλας, όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος ενέργειας την Πέμπτη.

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι πωλήσεις πετρελαίου από τη Βενεζουέλα που ελέγχονται από τις ΗΠΑ έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια από τη σύλληψη του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο τον Ιανουάριο και ότι θα αποφέρουν επιπλέον 5 δισεκατομμύρια δολάρια τους επόμενους μήνες.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο – Ανακάμπτει χρυσός και ασήμι

Το φυσικό αέριο μετά από δύο ημέρες ανόδου, την Παρασκευή εμφανίζει σημαντικές απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται αποδυναμωμένα αυτή την ώρα κατά 1,315% στα 32,560 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, το χρυσό και ασήμι εμφανίζεται να ανακάμπτει. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός παρουσιάζει άνοδο 0,19% στα 4.957,55 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι εμφανίζεται με άνοδο 1,41% με την τιμή της ουγγιάς να κυμαίνεται στα 76,765 δολάρια. Την ίδια ώρα, απώλειες σημειώνει ο χαλκός κατά 1,11% στα 5,72 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων το δολάριο εμφανίζεται δυναμωμένο κατά 0,11% έναντι του ευρώ στα 1,1858 δολάρια ανά ευρώ, όπως επίσης και έναντι της βρετανικής λίρας με άνοδο κατά 0,07% στα 1,3609 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα ενισχύεται 0,01% έναντι του ευρώ στη 0,8714 λίρα ανά ευρώ.