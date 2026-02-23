«Έκλεισε» σχεδόν 100% ο Κάθετος Διάδρομος: Ισχυρό σήμα για τον ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη

Σημαντική ώθηση λαμβάνει ο λεγόμενος «κάθετος διάδρομος» φυσικού αερίου, καθώς στη σημερινή δημοπρασία για τη χρήση του τον Μάρτιο δεσμεύτηκε το 98% της διαθέσιμης χωρητικότητας. Σύμφωνα με τον ΔΕΣΦΑ, κατοχυρώθηκαν 25.000.000 kWh από τις συνολικά 25.554.129 kWh που είχαν προσφερθεί.

Οι ποσότητες αυτές αφορούν τη διαδρομή Route 1, η οποία ξεκινά από τις εγκαταστάσεις της Ρεβυθούσα και καταλήγει στην Ουκρανία. Όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, η δημοπρασία για το προϊόν δυναμικότητας Route 1 ολοκληρώθηκε με έντονο ενδιαφέρον, σε συνεργασία με τους διαχειριστές μεταφοράς της περιοχής, όπως οι Bulgartransgaz, Transgaz, VestMoldTransgaz και GTSOU.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς σε προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Παράλληλα, σημειώνεται ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επίσκεψη του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου πραγματοποιεί επαφές με στόχο την άρση των εμποδίων για την πλήρη ενεργοποίηση του έργου.

Όπως υπογραμμίζει ο ΔΕΣΦΑ, η επιτυχία της δημοπρασίας, ενόψει κρίσιμων συναντήσεων που ξεκινούν στην Ουάσιγκτον, αναδεικνύει τη δυναμική του Κάθετου Διαδρόμου να εξελιχθεί σε νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης. Πρόκειται για μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική εναλλακτική οδό προμήθειας διαφοροποιημένων ποσοτήτων φυσικού αερίου από τον Νότο προς τον Βορρά, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού ενεργειακού κόμβου για τη Νοτιοανατολική και Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για τις υπόλοιπες δύο διαδρομές (Route 2 και Route 3), που αφορούν τη διοχέτευση αερίου μέσω του πλωτού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης και του αγωγού Trans Adriatic Pipeline.