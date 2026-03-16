Στα «ύψη» οι τιμές του πετρελαίου - Ξεπέρασε τα 103 δολάρια το Brent, στα 96 κινείται το αργό

Οι τιμές του Brent αυξάνονται τη Δευτέρα (16/3), καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, παρά την έκκληση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ για διεθνή συνεργασία με στόχο την προστασία των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο τύπου Brent αυξάνονται αυτή την ώρα κατά 0,49% με την τιμή να κινείται σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια και συγκεκριμένα στα 103,54 ανά βαρέλι.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate σημειώνει πτώση 0,24% με την τιμή όμως να παραμένει εξίσου ψηλά στα 96.60 δολάρια το βαρέλι. Σημειώνεται ότι και τα δύο συμβόλαια έχουν εκτιναχθεί πάνω από 40% μέσα στον μήνα, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά τις αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν που οδήγησαν την Τεχεράνη να διακόψει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι εργασίες φόρτωσης πετρελαίου ανεστάλησαν τη Δευτέρα στο λιμάνι της Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο Reuters, έπειτα από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά στη βιομηχανική πετρελαϊκή ζώνη του εμιράτου.

Η Φουτζάιρα, που βρίσκεται εκτός των Στενών του Ορμούζ, αποτελεί σημείο εξαγωγής περίπου ενός εκατομμυρίου βαρελιών ημερησίως από το βασικό αργό πετρέλαιο Murban των ΗΑΕ - ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου στο 1% της παγκόσμιας ζήτησης.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί τη μεγαλύτερη διαταραχή στην προσφορά πετρελαίου στην ιστορία, ανέφερε την Πέμπτη ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA), καθώς μεγάλοι παραγωγοί όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν μειώσει την παραγωγή τους μετά την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι επενδυτές φαίνεται να αναγνωρίζουν ότι αν μόλις δύο εβδομάδες διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ έχουν προκαλέσει τόσο μεγάλη ζημιά στην παραγωγή, στις εξαγωγές και στη διύλιση, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα σοβαρές, ειδικά καθώς τα αποθέματα μειώνονται σταδιακά, δήλωσε ο αναλυτής της PVM Tamas Varga.

Αναλυτές της ING ανέφεραν τη Δευτέρα ότι οι αμερικανικές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο νησί Kharg εντείνουν τις ανησυχίες για την προσφορά, καθώς από εκεί διέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Αν και οι επιθέσεις φαίνεται να στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις και όχι ενεργειακές υποδομές, εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους για την παγκόσμια προσφορά, καθώς το ιρανικό πετρέλαιο είναι ουσιαστικά το μόνο που διέρχεται αυτή τη στιγμή από τα Στενά του Ορμούζ, σημείωσε η ING.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με νέες επιθέσεις στο νησί Kharg, από το οποίο διακινείται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, μετά από πλήγματα που δέχθηκαν στρατιωτικοί στόχοι στην περιοχή, προκαλώντας περαιτέρω αντίποινα από την Τεχεράνη.

Την Κυριακή, ο Τραμπ δήλωσε ότι ζητά από άλλες χώρες να συμβάλουν στην προστασία αυτής της κρίσιμης ενεργειακής οδού, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με αρκετά κράτη για την επιτήρηση των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε επικοινωνία και με το Ιράν, εκφράζοντας ωστόσο αμφιβολίες για το κατά πόσο η Τεχεράνη είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Την Κυριακή, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι περισσότερα από 400 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαϊκών αποθεμάτων θα διοχετευθούν σύντομα στην αγορά, σε μια πρωτοφανή απελευθέρωση αποθεμάτων που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των αυξήσεων τιμών που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Τα αποθέματα από χώρες της Ασίας και της Ωκεανίας θα διατεθούν άμεσα, ενώ εκείνα από την Ευρώπη και την Αμερική αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά στα τέλη Μαρτίου.

«Καθώς η σύγκρουση εισέρχεται στην τρίτη εβδομάδα της, η απουσία μιας ξεκάθαρης εξέλιξης έχει εντείνει την ανησυχία στις διεθνείς αγορές για το ενδεχόμενο μιας ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης», δήλωσε ο αναλυτής της SEB Meyersson.

Ωστόσο, ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Chris Wright δήλωσε την Κυριακή ότι εκτιμά πως ο πόλεμος θα μπορούσε να λήξει «μέσα στις επόμενες εβδομάδες», γεγονός που, όπως ανέφερε, θα επέτρεπε την ανάκαμψη της προσφοράς πετρελαίου και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Άνοδος και για το φυσικό αέριο - Διόρθωση στα μέταλλα

Στο ίδιο πλαίσιο, το φυσικό αέριο κινείται ανοδικά σήμερα, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 2,45%% και την τιμή της μεγαβατώρας στα 51.345 δολάρια.

Παράλληλα, ο χρυσός υποχωρεί 1,39% στα 4,991.85 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι καταγράφει απώλειες 3,91% στα 78.168 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, σε αρνητικό έδαφος κινείται και ο χαλκός, καθώς μειώνεται ελαφρώς κατά 0,21% στα 5.7453 δολάρια η ουγγιά.

Όσον αφορά τις ισοτιμίες των νομισμάτων, το δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο έναντι του ευρώ κατά 0,48% με την ισοτιμία στα 1,1470 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αντίστοιχη πτώση σημειώνει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,30% στα 1,3265 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η βρετανική λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,16% έναντι του ευρώ στη 0,8645 λίρα ανά ευρώ.