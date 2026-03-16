ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12:44 - 16 Μαρ 2026

Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σημαντική βελτίωση κατέγραψε ο Όμιλος ΔΕΗ στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την EcoVadis, μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς εταιρείες αξιολόγησης επιδόσεων ESG. Στην αξιολόγηση του 2025, η βαθμολογία της ΔΕΗ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες, φθάνοντας το 65/100 από 57/100 το προηγούμενο έτος, κατατάσσοντας τον Όμιλο ΔΕΗ στο κορυφαίο 28% των εταιρειών παγκοσμίως που αξιολογήθηκαν το 2025.

Η βαθμολογία της ΔΕΗ για το 2025 διαμορφώνεται τρεις μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο του κλάδου (εταιρείες ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού), επιβεβαιώνοντας τη συνεχή πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση αρχών βιωσιμότητας στη λειτουργία και τη στρατηγική της.

Η EcoVadis αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνώς πλατφόρμες αξιολόγησης βιωσιμότητας επιχειρήσεων, με περισσότερα από 17 χρόνια εμπειρίας και ένα παγκόσμιο δίκτυο που ξεπερνά τις 130.000 εταιρείες. Η μεθοδολογία της βασίζεται σε διεθνή πρότυπα βιωσιμότητας και αξιολογεί τον βαθμό ενσωμάτωσης των αρχών ESG στο επιχειρηματικό μοντέλο και στις λειτουργίες των οργανισμών, σε τέσσερις βασικούς τομείς: περιβάλλον, εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα, επιχειρηματική ηθική και βιώσιμες προμήθειες.

Η βελτίωση της αξιολόγησης EcoVadis αντανακλά την πρόοδο του Ομίλου στην ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών κριτηρίων διακυβέρνησης (ESG) στη λειτουργία και τη στρατηγική του, σε όλο το εύρος της αλυσίδας αξίας.

Στη φετινή αναβαθμισμένη αξιολόγηση συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, η παροχή πρόσθετων στοιχείων και τεκμηρίωσης για δράσεις που αφορούν στο περιβάλλον, τα εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα και τη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εσωτερικές επικοινωνίες και διαδικασίες, καθώς και η δημοσιοποίηση πρόσθετων δεικτών απόδοσης (KPIs), ιδίως στον πυλώνα της Βιώσιμης Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Παράλληλα, η προσκόμιση επιπλέον πιστοποιήσεων ISO, όπως η ISO 45001 για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, συνέβαλαν στη βελτίωση της αξιολόγησης.

Πράσινες επενδύσεις με τη βιωσιμότητα στο επίκεντρο της στρατηγικής

Τα τελευταία χρόνια η ΔΕΗ υλοποιεί με σταθερά βήματα τον μετασχηματισμό της, με στρατηγική κατεύθυνση τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενεργειακή μετάβαση. Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου Στρατηγικού της Σχεδίου για την περίοδο 2026–2028, ο Όμιλος επιταχύνει επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ευέλικτη παραγωγή και σύγχρονες ενεργειακές υποδομές, ενισχύοντας παράλληλα τη χρήση τεχνολογιών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του.

Με επίκεντρο την ανάπτυξη των ΑΠΕ και την πλήρη απολιγνιτοποίηση το 2026, η ΔΕΗ στοχεύει σε σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ενεργειακού συστήματος. Παράλληλα, επενδύει στον εκσυγχρονισμό των δικτύων και στην παροχή νέων, λύσεων προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες, στηρίζοντας τον εξηλεκτρισμό και την ψηφιακή μετάβαση.

Στόχος της ΔΕΗ είναι η δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου για ενεργειακό: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα
Πολιτική

Παπασταύρου για ενεργειακό: Η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα

«Αρκετά υψηλότερα» από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τον νέο κατώτατο μισθό στις 24 Μαρτίου
Εργασιακά

«Αρκετά υψηλότερα» από τα 880 ευρώ η εισήγηση για τον νέο κατώτατο μισθό στις 24 Μαρτίου

Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι της ΕΕ το θέμα με την επίθεση σε ελληνικό πλοίο στον Περσικό
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Στο τραπέζι της ΕΕ το θέμα με την επίθεση σε ελληνικό πλοίο στον Περσικό

Optima: «Βλέπει» ρεκόρ κερδοφορίας για την ΤΙΤΑΝ - Στα €64,2 η τιμή-στόχος
Αναλύσεις

Optima: «Βλέπει» ρεκόρ κερδοφορίας για την ΤΙΤΑΝ - Στα €64,2 η τιμή-στόχος

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας
Magazino

MAD VIDEO MUSIC AWARDS 2026 από την ΔΕΗ: Επιβεβαίωσαν για ακόμα μία χρονιά τη θέση τους ως ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

S&amp;P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

S&P Global Ratings: Αναβάθμιση της ΔΕΗ σε «BB» με σταθερό outlook

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Επιλεκτικές τοποθετήσεις με το βλέμμα στις 2.500 μονάδες

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Goldman Sachs για ΔΕΗ: Σύσταση «buy» και τιμή-στόχος στα €26,50

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 14:00

Ενδοοικογενειακή βία: Πάνω από 20.000 υποθέσεις έφτασαν στην αστυνομία το 2025

Ειδήσεις
21/06/2026 - 13:32

ΗΠΑ – Ιράν: Αντίστροφη μέτρηση για τις κρίσιμες συνομιλίες στην Ελβετία – Πρώτο θέμα ο Λίβανος

Από θέσεως...
21/06/2026 - 13:23

Τα άπλυτα της Περιφέρειας

Νομίσματα
21/06/2026 - 13:05

To Bitcoin μεταξύ αβεβαιότητας και ανάκαμψης – Τι φοβίζει την αγορά

Ειδήσεις
21/06/2026 - 12:28

Χανιά: Εντοπίστηκε η σορός της 45χρονης Σταυρούλας μετά την ομολογία του 43χρονου δράστη

Πολιτική
21/06/2026 - 12:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης διαχειρίζεται επικοινωνιακά την ακρίβεια που με ευθύνη του λεηλατεί τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 11:55

Γιατί τα παραδοσιακά επενδυτικά «καταφύγια» δεν άντεξαν τον πόλεμο ΗΠΑ – Ιράν

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:38

Fed: Ενισχύονται τα στοιχήματα για αύξηση των επιτοκίων μετά τις δηλώσεις Γουόρς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 11:25

Observer: Ο Στάρμερ θα παραιτηθεί τη Δευτέρα (22/6) – Τι απαντούν κυβερνητικές πηγές

Επιχειρήσεις
21/06/2026 - 11:10

PeopleCert: Επεκτείνεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ομογένεια Ίμβρου και Κωνσταντινούπολης

Πολιτική
21/06/2026 - 10:51

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για την ακρίβεια – «Σύμμαχος» των καταναλωτών το PosoKanei

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:34

Η θερμική καταπόνηση στην Αθήνα δεν είναι εξίσου εξοντωτική για όλους

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:28

Επεισόδια στα Εξάρχεια – Επίθεση με μολότοφ και προσαγωγές

Ειδήσεις
21/06/2026 - 10:10

«Ξηλώνεται» το αμφιθέατρο που στήθηκε στο Ζάππειο μετά τις αντιδράσεις

Magazino
21/06/2026 - 09:59

Το SNF Nostos επιστρέφει μεγαλύτερο από ποτέ: Τι φέρνει η φετινή, επετειακή διοργάνωση

Ειδήσεις
21/06/2026 - 09:00

Ουκρανία: Από το «You don't have the cards», στα πλήγματα εντός της Ρωσίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 07:28

Στην Ελβετία ο Βανς για τις συνομιλίες, ενώ η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 22:01

Εξάρθρωση κυκλώματος trafficking στην Αθήνα: Συλλήψεις για εκμετάλλευση γυναικών από το εξωτερικό και διακίνηση ναρκωτικών

Ειδήσεις
20/06/2026 - 21:17

ΥΠΑΑΤ: Εξετάζει πιλοτικό πρόγραμμα με οικονομικό κίνητρο για την αλίευση του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες

Πολιτική
20/06/2026 - 20:28

Χρηστίδης: 340.000 ευρώ για την πλατφόρμα “PosoKanei” λες και οι πολίτες δεν ξέρουν τι πληρώνουν στο σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ