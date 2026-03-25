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Με πτώση άνοιξε η αγορά πετρελαίου: Άνω του 6% οι απώλειες – Σε άνοδο τα μέταλλα
Εμπορεύματα
13:23 - 25 Μαρ 2026

Με πτώση άνοιξε η αγορά πετρελαίου: Άνω του 6% οι απώλειες – Σε άνοδο τα μέταλλα

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν την Τετάρτη 25/3, μετά από δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη «διαπραγματεύονται αυτή τη στιγμή» και ότι το Ιράν φαίνεται πρόθυμο να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία, παρά το γεγονός ότι η Ισλαμική Δημοκρατία αρνείται οποιεσδήποτε άμεσες συνομιλίες με τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του διεθνούς δείκτη Brent υποχωρούν κατά 6,43%, στα 93,68 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) πέφτουν κατά 6,29%, στα 86,56 δολάρια το βαρέλι.

Από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ δήλωσε ότι απέσυρε την προηγούμενη απειλή του για πλήγματα στις ιρανικές ενεργειακές υποδομές «με βάση το γεγονός ότι διαπραγματευόμαστε».

«Μας μιλούν και έχουν λογική», δήλωσε ο Τραμπ όταν του ζητήθηκε να εξηγήσει την αλλαγή στάσης.

Από την πλευρά του το Ιράν συνεχίζει να αρνείται οποιαδήποτε διαπραγμάτευση, ενώ σήμερα ανέφεραν ότι χτύπησαν με πύραυλο cruise το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

Αργότερα την Τρίτη, οι New York Times ανέφεραν, επικαλούμενοι δύο ανώνυμους αξιωματούχους, ότι οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ιράν πρόταση 15 σημείων με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, παραμένει ασαφές πόσο ευρέως έχει κυκλοφορήσει η πρόταση, η οποία παραδόθηκε μέσω Πακιστάν, μεταξύ των ιρανών αξιωματούχων. Είναι επίσης αβέβαιο αν το Ισραήλ, που διεξάγει επιθέσεις κατά του Ιράν μαζί με τις ΗΠΑ, θα στηρίξει το σχέδιο.

Ο εκπρόσωπος του ανώτατου συντονιστικού στρατιωτικού επιτελείου του Ιράν προειδοποίησε ότι οι αγορές πετρελαίου θα παραμείνουν ευμετάβλητες, τονίζοντας ότι οι τιμές δεν θα ομαλοποιηθούν μέχρι να εξασφαλιστεί η περιφερειακή σταθερότητα υπό τον έλεγχο των ιρανικών δυνάμεων, σύμφωνα με το Reuters.

Η τρέχουσα διατάραξη στην προσφορά πετρελαίου αποτελεί τη μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων δεκαετιών, με βάση το μερίδιο στην παγκόσμια προσφορά, δήλωσε ο Νταν Στρούιβεν, επικεφαλής έρευνας παγκόσμιων εμπορευμάτων της Goldman Sachs, σε τηλεφωνική επικοινωνία με τα μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας την ασυνήθιστα υψηλή αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι αγορές.

Η τράπεζα σημείωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις τιμών καθορίζονται λιγότερο από αλλαγές στην βασική εκτίμηση και περισσότερο από μεταβολές στην αντιληπτή πιθανότητα των χειρότερων σεναρίων. Το αργό διαπραγματεύεται ουσιαστικά με ένα γεωπολιτικό premium κινδύνου, καθώς οι επενδυτές καλύπτουν θέσεις απέναντι σε παρατεταμένες διακοπές και επικίνδυνα χαμηλά αποθέματα, σύμφωνα με την Goldman.

Η βασική εκτίμηση της τράπεζας υποθέτει ότι οι ροές μέσω του Στενού του Ορμούζ θα ομαλοποιηθούν τον Απρίλιο σε μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Πάντως, σε κατάσταση επιφυλακής τόνισε ότι βρίσκεται ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να προκαλεί έντονες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Συνεχίζονται οι απώλειες για το φυσικό αέριο – Σε άνοδο τα μέταλλα

Τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου εμφανίζουν για ακόμα μία μέρα σημαντικές απώλειες της τάξης του 6,247% και κινούμενα στα 50,665 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα πολύτιμα μέταλλα, η εικόνα είναι θετική με τον χρυσό να παρουσιάζει κέρδη 3,72% με την τιμή του 4.598,01 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι κερδίζει κατά 5,02% που το φέρνουν στα 73,058 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός εμφανίζει άνοδο κατά 1,67% στα 5,5455 δολάρια η ουγγιά.

Στα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται έναντι του ευρώ κατά 0,02% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται σε 1,1605 δολάριο προς ευρώ. Παράλληλα, η βρετανική λίρα ενισχύεται 0,06% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να «παίζει» στο 0,8651 και το δολάριο χάνειι κατά 0,06% έναντι της λίρας, με την ισοτιμία στο 1,3417.

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