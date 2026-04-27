Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Άνω των $100 το Brent στη σκιά του διπλωματικού αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο τη Δευτέρα (27/4), καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγούνται σε αδιέξοδο και οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ παραμένουν περιορισμένες, διατηρώντας τη διεθνή προσφορά πετρελαίου σε στενά επίπεδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, το διεθνές σημείο αναφοράς Brent αυξάνεται κατά 2,20% στα 101,26 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 1,91% στα 96,21 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές του Brent και του WTI είχαν ήδη καταγράψει άνοδο σχεδόν 17% και 13% αντίστοιχα την προηγούμενη εβδομάδα, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδό τους από την έναρξη του πολέμου.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι προσδοκίες για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών προσπαθειών μειώθηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά αν επιθυμεί διαπραγμάτευση για τον τερματισμό του δίμηνου πολέμου.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί πραγματοποίησε διαδοχικές επισκέψεις σε μεσολαβητές όπως το Πακιστάν και το Ομάν, πριν μεταβεί στη Ρωσία, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να παραμένουν μακριά σε βασικά ζητήματα, όπως οι πυρηνικές φιλοδοξίες της Τεχεράνης και η διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ.

«Το διπλωματικό αδιέξοδο σημαίνει ότι κάθε μέρα 10-13 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν φτάνουν στη διεθνή αγορά, επιδεινώνοντας μια ήδη σφιχτή ισορροπία προσφοράς. Επομένως, υπάρχει μόνο μία κατεύθυνση για τις τιμές του πετρελαίου», δήλωσε ο αναλυτής της PVM Oil Associates, Τάμας Βάργκα.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Η διέλευση από τη θαλάσσια οδό παραμένει περιορισμένη, με μόνο ένα δεξαμενόπλοιο πετρελαϊκών προϊόντων να εισέρχεται στον Περσικό Κόλπο την Κυριακή, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Επισημαίνεται επίσης ότι η Goldman Sachs αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου το τέταρτο τρίμηνο, εκτιμώντας το Brent στα 90 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 83 δολάρια, επικαλούμενη μειωμένη παραγωγή στη Μέση Ανατολή.

«Οι οικονομικοί κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι από ό,τι υποδεικνύει το βασικό μας σενάριο για το αργό πετρέλαιο, λόγω των ανοδικών κινδύνων στις τιμές, των ασυνήθιστα υψηλών τιμών στα διυλισμένα προϊόντα, των κινδύνων ελλείψεων και της πρωτοφανούς κλίμακας του σοκ», ανέφεραν σε σημείωμά τους οι αναλυτές της Goldman Sachs με επικεφαλής τον Daan Struyven την Κυριακή.

Πτώση στο φυσικό αέριο - Υποχωρεί το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου σημειώνουν μείωση τη Δευτέρα κατά 0,87% στα 44,47 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, διόρθωση καταγράφεται ξανά στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Ειδικότερα, ο χρυσός υποχωρεί 0,46% στα 4,719.21 δολάρια η ουγγιά, ενώ και το ασήμι σημειώνει απώλειες 0,97% στα 75,68 δολάρια η ουγγιά. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 0,36% στα 6.1088 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο εμφανίζεται μειωμένο έναντι του ευρώ κατά 0,16% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1740 δολάρια προς ευρώ, ενώ αντίστοιχη μείωση καταγράφει και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,14% με την ισοτιμία στα 1,3553 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα παραμένει αμετάβλητη έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8662 λίρα ανά ευρώ.