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Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες
Πολιτική
15:30 - 01 Ιουλ 2026

Μητσοτάκης για Λεβέντη: Υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες

Reporter.gr Newsroom
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Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του προέδρου της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλη Λεβέντη, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για μια ξεχωριστή προσωπικότητα της δημόσιας ζωής.

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

Σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός ανέφερε:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Βασίλη Λεβέντη. Υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα στη δημόσια ζωή, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μια παρουσία που υπηρέτησε τις απόψεις του με πάθος επί δεκαετίες. Στην οικογένεια και τους φίλους του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.»

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους και τους συνεργάτες του Βασίλη Λεβέντη εξέφρασεκαι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας.

{https://x.com/PrimeministerGR/status/2072286948656336955}

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