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Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13:37 - 20 Ιουλ 2026

Γέλιο, δοκιμασίες και απρόβλεπτες ατάκες στο event της Allwyn για τις 5 κορυφαίες ομοσπονδίες: Ο ορισμός pick n’ rol και η θέση libero

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Ιδιαίτερα απολαυστικές στιγμές χάρισε το event της Allwyn προς τιμήν των πέντε μεγαλύτερων αθλητικών ομοσπονδιών της χώρας, τις οποίες στηρίζει ως χορηγός. Για πρώτη φορά, εκπρόσωποι του στίβου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του ποδοσφαίρου και της κολύμβησης βρέθηκαν στον ίδιο χώρο, αναδεικνύοντας τη διαχρονική δέσμευση της Allwyn στην ανάπτυξη του ελληνικού αθλητισμού.

Ξεχωριστό τόνο στη βραδιά έδωσε ο παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης, ο οποίος αλληλεπίδρασε με το κοινό και τους καλεσμένους μέσα από ένα διασκεδαστικό quiz αθλητικών γνώσεων, που πρόσφερε άφθονο γέλιο.

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Ντορέττα Παπαδημητρίου, Βασίλης Σπανούλης

Η Βάσω Λασκαράκη προσπάθησε να εξηγήσει τους κανόνες του βάδην, ενώ η Ντορέττα Παπαδημητρίου έδωσε τη δική της – ευρηματική αλλά όχι απολύτως επιτυχημένη – ερμηνεία για το pick and roll.

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Βάσω Λασκαράκη, Γιώργος Καπουτζίδης

Ανάλογα απολαυστική ήταν και η στιγμή που ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για το βόλεϊ και τη θέση του libero, με το χιούμορ και τις αυθόρμητες ατάκες να κερδίζουν το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

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Γιώργος Καπουτζίδης, Γιάννης Τσιμιτσέλης

Δείτε το βίντεο:

{https://www.youtube.com/shorts/8I4XOzT3_ps}

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Τελευταία τροποποίηση στις 20/07/2026 - 13:42
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