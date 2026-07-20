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Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα
Πολιτική
13:26 - 20 Ιουλ 2026

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε έμπρακτα με 150 εκατ. ευρώ τον πρωτογενή τομέα

Reporter.gr Newsroom
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Με συνέπεια στην υλοποίηση του προγραμματισμού που έχει θέσει ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου και τη στήριξη παραγωγικών επενδύσεων και στον πρωτογενή τομέα της ελληνικής οικονομίας, προκηρύχθηκε σήμερα ο δεύτερος κύκλος του καθεστώτος ενίσχυσης «Αγροδιατροφή - Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων - Αλιεία - Υδατοκαλλιέργεια».

Με συνολικό προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ, τα 75 εκατ. ευρώ ενίσχυσης αφορούν την παροχή επιχορήγησης και επιχορήγησης Leasing και τα άλλα 75 εκατ. ευρώ ενίσχυσης αφορούν σε φορολογική απαλλαγή των επιχειρήσεων. Η νέα προκήρυξη περιλαμβάνει και το σύνολο των πτηνοτροφείων καθώς και παροχή πρόσθετης ενίσχυσης των επιχειρήσεων που συστήνουν νέοι αγρότες.

Ενδεικτικά, σημειώνουμε ότι παραμένουν προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής όπως ορίζει το άρθρο 6 του κανονισμού 2472/2022 και η μεταποίηση των γεωργικών προϊόντων, ενώ επιδοτούνται δαπάνες όπως π.χ. η αγορά και η εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού αλλά και άυλες δαπάνες, όπως η μεταφορά τεχνολογίας, συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων και μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος προστίθενται νέα κριτήρια επιλεξιμότητας που αφορούν στην παραγωγή βιολογικών προϊόντων καθώς και προϊόντων βάσει προτύπων.

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 3η Αυγούστου 2026. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 30η Νοεμβρίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες η προκήρυξη είναι αναρτημένη στο site της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων.

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