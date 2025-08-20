ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Αβεβαιότητα για τα κέρδη των λιανοπωλητών στις γιορτές λόγω δασμών
Επιχειρήσεις
19:11 - 20 Αυγ 2025

ΗΠΑ: Αβεβαιότητα για τα κέρδη των λιανοπωλητών στις γιορτές λόγω δασμών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Αρκετοί επενδυτές αναρωτιούνται αν η φετινή εορταστική περίοδος θα αποφέρει τα αυξημένα κέρδη που αναμένονται, μετά τις αντικρουόμενες προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη από κορυφαίους αμερικανούς λιανοπωλητές, όπως η Target και η Home Depot.

Η αύξηση του κόστους λόγω των εισαγωγικών δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών.

«Σχεδιάζουμε με προσοχή για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας», δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της Target, Rick Gomez.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής πώλησης έχουν πληγεί σημαντικά από τους δασμούς, καθώς η απρόβλεπτη φύση των εμπορικών πολιτικών του Τραμπ έχει συμβάλει στη μείωση του καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ. Ακόμα, ο συνολικός πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει ανοδική τάση και οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές μετά την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού σε επίπεδο χονδρικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Adidas δήλωσε ότι θα μπορούσε να λανσάρει νέα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές στις ΗΠΑ, η Levi Strauss δήλωσε ότι θα μειώσει τις προσφορές, ενώ η Under Armour εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές που μπορούν να «αντέξουν» τους δασμούς.

«Μαθαίνουμε πολλά για την κατάσταση της υγείας των καταναλωτών. Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για αγορές, αλλά δεν επιθυμούν να προβούν σε σπατάλες. Ορισμένα σχόλια των εταιρειών πριν από μήνες, σχετικά με τη μη αύξηση των τιμών λόγω των δασμών, αποδεικνύονται πλέον περισσότερο λόγια παρά πράξη», δήλωσε ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομολόγος της Annex Wealth Management.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ενώ η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά είχε καλή απόδοση το 2025 - ο S&P 500 σημειώνει άνοδο άνω του 8% - οι μετοχές των καταναλωτικών αγαθών υστερεί, σημειώνοντας άνοδο μόλις 1% περίπου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος δείκτης δασμών της Reuters δείχνει ότι από τις περισσότερες από 300 εταιρείες που έχουν αντιδράσει με κάποιο τρόπο στους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου, περίπου 38 εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έχουν αποσύρει ή μειώσει τις προβλέψεις τους, ενώ περίπου 42 έχουν αναφερθεί σε αυξήσεις τιμών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ισραήλ: Αγοράζει δύο αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ αξίας $500 εκατ.
Ειδήσεις

Ισραήλ: Αγοράζει δύο αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ αξίας $500 εκατ.

Γιατί μια άμεση συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι μοιάζει ανέφικτη
Ειδήσεις

Γιατί μια άμεση συνάντηση Πούτιν – Ζελένσκι μοιάζει ανέφικτη

Πολωνία: Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή προκάλεσε έκρηξη σε χωράφι
Ειδήσεις

Πολωνία: Στρατιωτικό drone χωρίς πολεμική κεφαλή προκάλεσε έκρηξη σε χωράφι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες
Ειδήσεις

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο
Ειδήσεις

Το Ιράν απαιτεί μετρητά για την ειρήνη, οδηγώντας τον Τραμπ σε πολιτικό... ναρκοπέδιο

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»
Ειδήσεις

Χέγκσεθ: Συνέκρινε τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη με «εισβολή»

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ
Εμπορεύματα

Νέος εφιάλτης για το πετρέλαιο: Το Ιράν απειλεί να κλείσει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/06/2026 - 20:15

ΕΦΕΤ: Η ασφάλεια τροφίμων ως θεμελιώδες δικαίωμα – Έμφαση στον ρόλο της επιστήμης και της πρόληψης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 20:11

Τουρνάς από Βόρεια Εύβοια: Διαρκή παρακολούθηση του φαινομένου – Από αύριο ξεκινούν οι έλεγχοι

Ειδήσεις
07/06/2026 - 19:50

Κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά την εκεχειρία: Ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό και απειλές από Τεχεράνη

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 19:15

Banco BPM: Πρόταση-μαμούθ για συγχώνευση «ίσου προς ίσο» με τη Monte dei Paschi

Ειδήσεις
07/06/2026 - 18:45

Βόρεια Εύβοια: Κανονικά αύριο 8/6 οι Πανελλαδικές – Κλειστά Νηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσιο Προκοπίου

Πολιτική
07/06/2026 - 18:32

Δημοσκόπηση Marc: Η ΝΔ διατηρεί προβάδισμα 30,8% – Στη δεύτερη θέση η ΕΛΑΣ

Εμπορεύματα
07/06/2026 - 18:10

OPEC+: Απόφαση για τέταρτη διαδοχική αύξηση πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ

Αυτοδιοίκηση
07/06/2026 - 17:45

Υπόθεση Πολεοδομίας Κηφισιάς: «Είχαμε ήδη εντοπίσει τις δυσλειτουργίες», λέει ο Δήμος

Ειδήσεις
07/06/2026 - 17:21

CNBC για Πόλεμο Ιράν–ΗΠΑ: Οι 100 ημέρες που αναδιαμόρφωσαν αγορές, ενέργεια και οικονομίες

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:55

Axios: Η Καμάλα Χάρις στη Λουιζιάνα με φόντο τις εκλογικές περιφέρειες και τις ζυμώσεις για το 2028

Ειδήσεις
07/06/2026 - 16:20

Ανησυχία για τις ισχυρές δονήσεις στη Β. Εύβοια: Επιτόπου ο Τουρνάς για την αποτίμηση της κατάστασης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 15:59

Νέο ιστορικό υψηλό για το «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Ξεπέρασαν τα 12,2 εκατ. οι επιβάτες στο πρώτο πεντάμηνο

Πολιτική
07/06/2026 - 15:30

Καρανίκας: «Παρακμή και σήψη» – Σφοδρή επίθεση σε Τσίπρα και ΣΥΡΙΖΑ για «κείμενα Άρλεκιν»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 15:00

Κατσαφάδος: Τελεσίγραφο έως 15/6 για τα ακαθάριστα οικόπεδα – Πρόστιμα μέσω ΑΑΔΕ και εντατικοί έλεγχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
07/06/2026 - 14:30

Χαρακόπουλος: Από τον Νείλο στον Αχελώο – Προειδοποιήσεις για «πολέμους του νερού» και την απειλή της ερημοποίησης

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:59

Αλβανία: Ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση Κούσνερ 1,4 δισ. ευρώ εν μέσω μαζικών αντιδράσεων για τη Νάρτα

Πολιτική
07/06/2026 - 13:30

Ανδρουλάκης από Αρκαλοχώρι: Με την εμπιστοσύνη των πολιτών θα φέρουμε την πολιτική αλλαγή

Ειδήσεις
07/06/2026 - 13:07

Σεισμός 5,2 και 4,8 Ρίχτερ στη Βόρεια Εύβοια: Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις

Επιχειρήσεις
07/06/2026 - 12:59

British Airways: Το αυξημένο κόστος καυσίμων φέρνει νέο κύμα ανατιμήσεων στα εισιτήρια

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:45

Στενά του Ορμούζ και πετρέλαιο: OPEC+ σε κρίσιμη συνεδρίαση χωρίς ισχυρά «όπλα»

Ειδήσεις
07/06/2026 - 12:21

Χανιά: Σύλληψη 56χρονου Γερμανού που φωτογράφιζε το στρατιωτικό αεροδρόμιο

Πολιτική
07/06/2026 - 12:15

Τσουκαλάς: Η Ελλάδα του 2030 δεν μπορεί να προκύψει από μια αποτυχημένη κυβέρνηση

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:55

Χανιά: Drone «φορτωμένο» με ναρκωτικά και εξοπλισμό απόδρασης πάνω από τις φυλακές Αγιάς

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/06/2026 - 11:40

Πράσινο φως από την ΕΕ για νέους κανόνες στις πτήσεις: Αποζημιώσεις έως €600 για καθυστερήσεις πτήσεων

Ειδήσεις
07/06/2026 - 11:20

Αμεντί (Πρόεδρος Ιράκ): Φιλοδοξούμε να αποτελέσουμε γέφυρα διαλόγου, σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή

Ναυτιλία
07/06/2026 - 10:59

Νέα εποχή για την κεφαλαιαγορά: Οι Έλληνες εφοπλιστές εξετάζουν είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:45

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Πολιτική
07/06/2026 - 10:30

Μητσοτάκης: Ελλάδα 2030 - Όσο η οικονομία γίνεται ισχυρότερη θα επιστρέφουμε το μέρισμα στην κοινωνία

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:09

Αντιτρομοκρατική επιχείρηση σε Κρήτη και Αθήνα: Συνελήφθη Παλαιστίνιος για συμμετοχή στη Χαμάς - Ετοίμαζε χτύπημα

Ειδήσεις
07/06/2026 - 10:02

Σχέδιο-έκπληξη Τραμπ: Ανοίγει τη συζήτηση για «λαϊκή συμμετοχή» στα κέρδη της AI

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ