ΗΠΑ: Αβεβαιότητα για τα κέρδη των λιανοπωλητών στις γιορτές λόγω δασμών

Αρκετοί επενδυτές αναρωτιούνται αν η φετινή εορταστική περίοδος θα αποφέρει τα αυξημένα κέρδη που αναμένονται, μετά τις αντικρουόμενες προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη από κορυφαίους αμερικανούς λιανοπωλητές, όπως η Target και η Home Depot.

Η αύξηση του κόστους λόγω των εισαγωγικών δασμών του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και η συγκράτηση των καταναλωτικών δαπανών έχουν προκαλέσει νέες ανησυχίες σχετικά με την ανθεκτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών.

«Σχεδιάζουμε με προσοχή για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και μεταβλητότητας», δήλωσε ο εμπορικός διευθυντής της Target, Rick Gomez.

Σύμφωνα με το Reuters, οι εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων και λιανικής πώλησης έχουν πληγεί σημαντικά από τους δασμούς, καθώς η απρόβλεπτη φύση των εμπορικών πολιτικών του Τραμπ έχει συμβάλει στη μείωση του καταναλωτικού κλίματος στις ΗΠΑ. Ακόμα, ο συνολικός πληθωρισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζει ανοδική τάση και οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν υψηλότερες τιμές μετά την πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού σε επίπεδο χονδρικής.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Adidas δήλωσε ότι θα μπορούσε να λανσάρει νέα προϊόντα σε υψηλότερες τιμές στις ΗΠΑ, η Levi Strauss δήλωσε ότι θα μειώσει τις προσφορές, ενώ η Under Armour εξετάζει το ενδεχόμενο να αυξήσει τις τιμές για τους καταναλωτές που μπορούν να «αντέξουν» τους δασμούς.

«Μαθαίνουμε πολλά για την κατάσταση της υγείας των καταναλωτών. Συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για αγορές, αλλά δεν επιθυμούν να προβούν σε σπατάλες. Ορισμένα σχόλια των εταιρειών πριν από μήνες, σχετικά με τη μη αύξηση των τιμών λόγω των δασμών, αποδεικνύονται πλέον περισσότερο λόγια παρά πράξη», δήλωσε ο Brian Jacobsen, επικεφαλής οικονομολόγος της Annex Wealth Management.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι ενώ η ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά είχε καλή απόδοση το 2025 - ο S&P 500 σημειώνει άνοδο άνω του 8% - οι μετοχές των καταναλωτικών αγαθών υστερεί, σημειώνοντας άνοδο μόλις 1% περίπου.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο παγκόσμιος δείκτης δασμών της Reuters δείχνει ότι από τις περισσότερες από 300 εταιρείες που έχουν αντιδράσει με κάποιο τρόπο στους δασμούς από την 1η Φεβρουαρίου, περίπου 38 εταιρείες καταναλωτικών προϊόντων έχουν αποσύρει ή μειώσει τις προβλέψεις τους, ενώ περίπου 42 έχουν αναφερθεί σε αυξήσεις τιμών.