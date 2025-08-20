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Ισραήλ: Αγοράζει δύο αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ αξίας $500 εκατ.
Ειδήσεις
18:54 - 20 Αυγ 2025

Ισραήλ: Αγοράζει δύο αεροσκάφη Boeing από τις ΗΠΑ αξίας $500 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ σκοπεύει να αποκτήσει δύο στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-46, κατασκευής Boeing, σε μια συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί μέσω αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη (20/8).

Όπως ανέφερε, θα υπογράψει τη σύμβαση με την αμερικανική κυβέρνηση μόλις η ισραηλινή υπουργική επιτροπή προμηθειών άμυνας δώσει την έγκρισή της. Ο στρατός διαθέτει ήδη τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Amir Baram, δήλωσε ότι τα αεροσκάφη θα ενισχύσουν τις στρατηγικές δυνατότητες μακράς εμβέλειας του στρατού, επιτρέποντάς του να επιχειρεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις με μεγαλύτερη δύναμη και ευρύτερο πεδίο δράσης. Σύμφωνα με τη δήλωση, η σύμβαση θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των αεροσκαφών με ισραηλινά συστήματα, τα οποία δεν προσδιορίζονται.

Η Ουάσιγκτον παρέχει στον στενό σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την αγορά αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού.

«Το εύρος της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω αμερικανικής βοήθειας», ανέφερε η δήλωση του υπουργείου.

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