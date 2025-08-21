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Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο - «Οδηγός» η μεταποίηση
Επιχειρήσεις
18:03 - 21 Αυγ 2025

Ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ τον Αύγουστο - «Οδηγός» η μεταποίηση

Reporter.gr Newsroom
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Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε τον Αύγουστο, με πρωτοστάτη το μεταποιητικό τομέα, ο οποίος σημείωσε την ισχυρότερη αύξηση των παραγγελιών των τελευταίων 18 μηνών, σύμφωνα με έρευνα που δημοσίευσε την Πέμπτη η εταιρεία S&P Global.

Ο σύνθετος δείκτης PMI Output Index της S&P Global, ο οποίος παρακολουθεί τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών, αυξήθηκε αυτό το μήνα σε 55,4, το υψηλότερο επίπεδο από το Δεκέμβριο, από 55,1 τον Ιούλιο.

«Η ισχυρή τιμή του PMI για τον Αύγουστο ενισχύει τα σημάδια ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις έχουν απολαύσει ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο μέχρι στιγμής», δήλωσε σε ανακοίνωση ο Chris Williamson, επικεφαλής οικονομολόγος της S&P Global Market Intelligence. «Τα στοιχεία συνάδουν με την επέκταση της οικονομίας με ετήσιο ρυθμό 2,5%, από 1,3% που ήταν ο μέσος όρος των δύο πρώτων τριμήνων του έτους».

Ισχυρή ανάκαμψη στη μεταποίηση με ρεκόρ νέων παραγγελιών

Η βελτίωση προήλθε κυρίως από τον τομέα της μεταποίησης, όπου ο δείκτης PMI αυξήθηκε στα 53,3, το υψηλότερο επίπεδο από το Μάιο του 2022, σημειώνοντας άνοδο από 49,8 τον Ιούλιο και διαψεύδοντας τις προβλέψεις των οικονομολόγων για δεύτερο συνεχή μήνα συρρίκνωσης. Ο τομέας ενισχύθηκε από τις νέες παραγγελίες, οι οποίες έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το Φεβρουάριο του 2024.

Αντίθετα, ο τομέας των υπηρεσιών υποχώρησε ελαφρά στο 55,4 από 55,7 τον Ιούλιο, ενώ οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters ανέμεναν ότι ο δείκτης θα έπεφτε στο 54,2.

Ο δείκτης για τις τιμές εισροών αυξήθηκε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών μηνών, από 61,3 σε 62,3, με τις επιχειρήσεις μεταποίησης και υπηρεσιών να αναφέρουν αυξημένα κόστη. Παράλληλα, ο δείκτης για τις τιμές που χρεώνουν οι επιχειρήσεις για αγαθά και υπηρεσίες έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών, στο 59,3, υποδηλώνοντας ότι οι εταιρείες μετακυλίουν σταδιακά τα υψηλότερα κόστη στους καταναλωτές.

Η έρευνα έδειξε, επίσης, βελτίωση στην απασχόληση, με τον σύνθετο δείκτη για μεταποίηση και υπηρεσίες να ανεβαίνει σε 52,8, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο, από 51,5 τον Ιούλιο.

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