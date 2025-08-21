ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κώστας Καραμανλής: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό
Πολιτική
17:50 - 21 Αυγ 2025

Κώστας Καραμανλής: Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής έκανε την ακόλουθη δήλωση για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου:  

«Με βαθιά συγκίνηση για την αιφνίδια απώλειά του αποχαιρετώ τον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας Απόστολο Βεσυρόπουλο. Έναν σεμνό άνθρωπο, έναν πολιτικό που ενέπνεε εμπιστοσύνη και σεβασμό. Στην οικογένειά του, στους συναδέλφους του και στους συμπολίτες του εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Intralot: Στις 27 Αυγούστου η καταβολή οφειλόμενων τόκων προς δικαιούχους ομολογιών
Αναλύσεις

Intralot: Στις 27 Αυγούστου η καταβολή οφειλόμενων τόκων προς δικαιούχους ομολογιών

ΑΒΑΞ: Στον Κωνσταντίνο Κουβαρά το 8,49% της εταιρείας – Εκτός μετοχικής σύνθεσης η Savetrans
Ανακοινώσεις

ΑΒΑΞ: Στον Κωνσταντίνο Κουβαρά το 8,49% της εταιρείας – Εκτός μετοχικής σύνθεσης η Savetrans

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)
Πολιτική

Στο κοιμητήριο Παπάγου το τελευταίο «αντίο» στον Γιώργο Σουφλιά (video)

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών
Πολιτική

Επιβεβαίωση Μαρινάκη για τον «μίνι» ανασχηματισμό - Ποιος μετακινείται στο Μεταφορών

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού
Πολιτική

PRORATA: Κυρίαρχη η αίσθηση ότι η χώρα κινείται προς λάθος κατεύθυνση - Η δυναμική Τσίπρα, Καρυστιανού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανεμοδείκτης
08/06/2026 - 19:59

Ο απινιδωτής του Ένρικσεν έκανε τη δουλειά του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 19:59

Λουτράκι: Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Περαχώρα – Συνελήφθη 70χρόνος Γάλλος

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 19:52

Ευρωαγορές σε μικτό πρόσημο: Ο Stoxx έκλεισε με οριακή πτώση – Αντίρροπες τάσεις σε κλάδους

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 19:27

Δήμας: Μεγάλα έργα σε τροχιά ολοκλήρωσης – Το σχέδιο για μεταφορές και υποδομές έως το 2030

Πολιτική
08/06/2026 - 19:10

Ν/σ για περιφερειακά κανάλια – Μαρινάκης: «Εθνική πρωτοβουλία με ευρεία συναίνεση μετά από 30 χρόνια»

Επιχειρήσεις
08/06/2026 - 19:00

Συμφωνία ορόσημο Google–Intel για πάνω από 3 εκατ. μικροτσίπ Τεχνητής Νοημοσύνης

Εργασιακά
08/06/2026 - 18:56

ΔΥΠΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής ενστάσεων για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:48

Εθνική Τράπεζα: Στα €0,27926 ανά μετοχή το καθαρό μέρισμα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Κεραμέως: Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης η δια βίου μάθηση είναι αναγκαιότητα

Πολιτική
08/06/2026 - 18:41

Στη Λευκωσία η 3η Διεθνής Διάσκεψη του ΙΝ.Α.Τ: Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη σε περίοδο παγκόσμιων κρίσεων

Ειδήσεις
08/06/2026 - 18:33

ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:31

Ελλάκτωρ: Στο 59,59% έπεσε το ποσοστό της Reggeborgh

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα €0,06828 ανά μετοχή – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ