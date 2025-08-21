Klarna: Mega deal με Banco Santander για χρηματοδότηση €1,4 δισ. – Σχεδιάζει είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Ο οικονομικός διευθυντής της Klarna, Νίκλας Νέγκλεν, χαρακτήρισε τη συμφωνία ως έναν «βασικό πυλώνα» της στρατηγικής ανάπτυξης, σημειώνοντας πως προσφέρει στην εταιρεία επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Klarna, η οποία διαθέτει τραπεζική άδεια στη Σουηδία, υπέγραψε επίσης πρόσφατα πολυετή συμφωνία με την αμερικανική Nelnet Inc. για την πώληση χρεών τύπου «αγόρασε τώρα – πλήρωσε αργότερα» (buy now pay later), συνολικής αξίας έως 26 δισ. δολαρίων. Παρόμοια συμφωνία είχε συνάψει το προηγούμενο έτος με θυγατρική του hedge fund Elliott Investment Management, για την αγορά χρεών έως 30 δισ. λιρών που προέρχονταν από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.
Παράλληλα, η Klarna εξετάζει την επανεκκίνηση του σχεδίου για είσοδο στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, το οποίο είχε «παγώσει» προσωρινά λόγω αβεβαιότητας στις αγορές από την επιβολή δασμών. Η δημόσια εγγραφή ενδέχεται να επανέλθει στην ατζέντα ήδη από τον Σεπτέμβριο.