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Newmont: Σχέδια περικοπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μείωσης κόστους
Επιχειρήσεις
15:13 - 27 Αυγ 2025

Newmont: Σχέδια περικοπών θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μείωσης κόστους

Reporter.gr Newsroom
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Η εταιρεία εξόρυξης χρυσού Newmont σχεδιάζει περικοπές θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας ευρείας στρατηγικής μείωσης του κόστους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε τον ακριβή αριθμό των θέσεων που θα καταργηθούν, αλλά στοχεύει σε μείωση του κόστους κατά 300 δολάρια ανά ουγγιά χρυσού, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει σε χιλιάδες απολύσεις, σύμφωνα με πηγές εξοικειωμένες με το θέμα. Η Newmont επιδιώκει να «προσεγγίσει τις εταιρείες του κλάδου με το χαμηλότερο κόστος».

Σημειώνεται ότι στο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου, τα συνολικά κόστη διατήρησης της Newmont διαμορφώθηκαν στα 1.593 δολάρια ανά ουγγιά, αυξημένα κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Πέρυσι, η εταιρεία ανακοίνωσε σχέδια για πώληση μη βασικών περιουσιακών στοιχείων, μείωση του εργατικού δυναμικού και περιορισμό του χρέους, μετά την εξαγορά της Newcrest. Στις 31 Δεκεμβρίου 2024, η Newmont απασχολούσε 22.200 υπαλλήλους και περίπου 20.400 εργολάβους.

Το δημοσίευμα ανέφερε, επίσης, ότι η εταιρεία έχει ήδη αρχίσει να ενημερώνει ορισμένους υπαλλήλους για απολύσεις, με στελέχη και διευθυντές τμημάτων να πραγματοποιούν τηλεφωνικές κλήσεις σχετικά με περικοπές θέσεων εργασίας και άλλα μέτρα μείωσης κόστους, όπως περιορισμό των μακροπρόθεσμων κινήτρων.

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