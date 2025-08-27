Σδούκου: Φιλολαϊκός χαρακτήρας στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ - Έμφαση σε συνταξιούχους και μεσαία τάξη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, δήλωσε σε ραδιοφωνική συνέντευξη (City 106,1 FM) πως οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) θα έχουν φιλολαϊκό και κοινωνικά προσανατολισμένο χαρακτήρα. Όπως τόνισε, βασική αρχή της κυβέρνησης είναι πως τα θετικά αποτελέσματα της οικονομίας επιστρέφουν στους πολίτες.

Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, στη φετινή ΔΕΘ δεν πρόκειται να παρουσιαστούν ανέξοδες υποσχέσεις ή ανέφικτα «προγράμματα Θεσσαλονίκης», αλλά ρεαλιστικές και υπεύθυνες πολιτικές, που αντανακλούν τις πραγματικές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας. Η ίδια επισήμανε πως θα καταδειχθούν ξεκάθαρα οι διαφορές ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση: η ΝΔ προτείνει ρεαλιστικές λύσεις, ενώ τα άλλα κόμματα, κατά την άποψή της, καταφεύγουν σε ανέφικτες υποσχέσεις και πολιτική φαντασιοπληξία.

Σταθερή, μόνιμη ενίσχυση στους συνταξιούχους

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους συνταξιούχους, δηλώνοντας πως θα είναι από τους πρώτους που θα ωφεληθούν από την καλή πορεία της οικονομίας. Ανέφερε συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί:

Αυξήσεις συντάξεων έως και 14% τα τελευταία δύο χρόνια.

Έκτακτες ενισχύσεις μεταξύ 100 και 200 ευρώ για όσους διατηρούν «προσωπική διαφορά».

Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, έτσι ώστε καμία αύξηση να μη μετατρέπεται σε τελική μείωση.

Ακόμα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν υπόσχεται θαύματα, αλλά εργάζεται σταθερά για πραγματικές βελτιώσεις στα εισοδήματα των συνταξιούχων.

Μεσαία τάξη και επιχειρηματικότητα: Στόχος η ενίσχυση

Η Αλεξάνδρα Σδούκου τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να στηρίξει τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες, κυρίως μέσα από φοροελαφρύνσεις και νέες χρηματοδοτήσεις. Συγκεκριμένα:

9 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 730 εκατ. ευρώ, για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αύξηση κατά 200 εκατ. ευρώ του προγράμματος ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, για δάνεια έως 25.000 ευρώ.

Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια ΜμΕ», με επιχορηγήσεις έως 200.000 ευρώ για δραστηριότητες εξαγωγών.

Η ΝΔ, όπως είπε, επιδιώκει να καταστήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις ανταγωνιστικές διεθνώς, με στόχο μια βιώσιμη ανάπτυξη που θα στηρίξει μακροπρόθεσμα τη μεσαία τάξη.

Πλεόνασμα: Επιστρέφει στην κοινωνία

Απαντώντας στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης για τα λεγόμενα «ματωμένα πλεονάσματα», η κ. Σδούκου υποστήριξε πως τα αυξημένα κρατικά έσοδα οφείλονται:

Στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, μέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και εντατικών ελέγχων.

Στην οικονομική ανάπτυξη, με την Ελλάδα να καταγράφει από τους υψηλότερους ρυθμούς ΑΕΠ στην Ευρωζώνη.

Επιπλέον, η κυρία Σδούκου διευκρίνισε ότι αυτά τα έσοδα δεν προέρχονται από φοροεπιδρομές, αλλά από ανάπτυξη, και επιστρέφονται στην κοινωνία μέσω μειώσεων φόρων και παροχών. Συμπλήρωσε ότι έχουν καταργηθεί ή μειωθεί 72 φόροι, ενώ δημιουργούνται συνεχώς νέες θέσεις εργασίας.

Παρεμβάσεις για προσιτή κατοικία

Αναφερόμενη στην στεγαστική πολιτική, η εκπρόσωπος παραδέχθηκε πως η αύξηση ενοικίων και τιμών αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, αλλά επισήμανε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει συγκεκριμένα μέτρα:

Επίδομα ενοικίου.

Ανακαίνιση φοιτητικών εστιών.

Αναστολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα.

Κατασκευή 4.000 κατοικιών από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μέχρι το 2030.

Πρόγραμμα "Σπίτι μου", για νέους.

«Στόχος είναι μια νέα ισορροπία που θα εξασφαλίζει προσιτή στέγη. Ήδη σταθεροποιούμε τις τιμές με βραχυπρόθεσμα μέτρα και με μεσοπρόθεσμα έργα θα πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη ισορροπία», τόνισε.

Στήριξη μέσω Εξωδικαστικού Μηχανισμού για το ιδιωτικό χρέος

Η κ. Σδούκου υπογράμμισε την προστασία των πολιτών από αυθαιρεσίες τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης δανείων (servicers). Μέσω του Εξωδικαστικού Μηχανισμού:

Οι ευάλωτοι δανειολήπτες έχουν υποχρεωτική ρύθμιση των οφειλών.

Προβλέπονται «κουρέματα» χρεών και εξατομικευμένες λύσεις.

Έχουν διαγραφεί χρέη και αποτραπεί πλειστηριασμοί.

Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν έχουν λυθεί όλα, αλλά υπάρχει σταθερή παρέμβαση της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών με χρέη.

Αναπτυξιακός κόμβος η Θεσσαλονίκη

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η Αλεξάνδρα Σδούκου στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται στον πυρήνα του κυβερνητικού σχεδιασμού. Παρουσίασε σειρά μεγάλων έργων που υλοποιούνται:

FlyOver: Ολοκληρωμένο κατά 25%, με στόχο ολοκλήρωσης το 2027.

Μετρό: Επέκταση Καλαμαριάς και μελέτη για επέκταση προς βορειοδυτικά.

Δυτικός Προαστιακός Σιδηρόδρομος: Διαγωνισμός έως Οκτώβριο 2025.

ΟΑΣΘ: 110 ηλεκτρικά λεωφορεία και 171 νέοι οδηγοί.

ThessINTEC: Τεχνολογικό πάρκο 4ης γενιάς στην Περαία.

Αθλητικές υποδομές: Αναβάθμιση Καυτανζογλείου, Ποσειδωνίου, με 19,5 εκατ. ευρώ.

Οδικά έργα: Θεσσαλονίκη–Έδεσσα, Δράμα–Αμφίπολη, Άσσηρος–Νέα Σάντα.

Όπως ανέφερε, μέσα σε έξι χρόνια έχουν γίνει περισσότερα έργα απ’ ό,τι σε δεκαετίες, με στόχο η Βόρεια Ελλάδα να γίνει στρατηγικός αναπτυξιακός πυλώνας.

Σχόλιο για Τσίπρα: «Δεν έμαθε τίποτα»

Τέλος, σε ερώτηση για τις πρόσφατες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, η κ. Σδούκου απάντησε πως η κυβέρνηση επικεντρώνεται στα προβλήματα των πολιτών και όχι στην πολιτική καριέρα του πρώην πρωθυπουργού.

Υπενθύμισε ότι οι πολίτες δεν έχουν ξεχάσει τη θητεία του, κάνοντας λόγο για:

Το διχαστικό δημοψήφισμα,

Το κλείσιμο των τραπεζών,

Το τρίτο μνημόνιο και την οικονομική στασιμότητα.

Κατηγόρησε τον κ. Τσίπρα ότι κάνει «επιφανειακό rebranding», αλλά παραμένει ο ίδιος πολιτικός που οδήγησε τη χώρα σε αδιέξοδα.