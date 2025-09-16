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ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία για επανέκδοση ομολόγου 3,625% λήξης 15 Ιουνίου 2035
Οικονομία
17:05 - 16 Σεπ 2025

ΟΔΔΗΧ: Δημοπρασία για επανέκδοση ομολόγου 3,625% λήξης 15 Ιουνίου 2035

Reporter.gr Newsroom
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Την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου 3,625%, λήξης 15 Ιουνίου 2035, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124041758. 

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι έως 250 εκατομμύρια ευρώ και η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 (Τ+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 17ης Σεπτεμβρίου 2025 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία. Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ..

Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

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