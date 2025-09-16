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Σε «κόκκινο» έδαφος η Wall Street - «Άλμα» των μετοχών της Oracle
Χρηματιστήρια
16:59 - 16 Σεπ 2025

Σε «κόκκινο» έδαφος η Wall Street - «Άλμα» των μετοχών της Oracle

Reporter.gr Newsroom
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Αρνητικά πρόσημα καταγράφονται στο άνοιγμα της Wall Street το απόγευμα της Τρίτης (16/9), καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τις εξελίξεις από την τρέχουσα συνεδρίαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 0,30% στις 45.748,03 μονάδες, ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,09% στις 6.609,52 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κινείται πτωτικά κατά 0,09% και διαμορφώνεται στις 22.335,07 μονάδες.

Οι μετοχές της Oracle σημειώνουν άνοδο περίπου 3,5% μετά την αναφορά του CBS News, επικαλούμενο πηγές, ότι η εταιρεία ανήκει σε ένα κονσόρτσιουμ εταιρειών που θα επιτρέψει στην πλατφόρμα κοινωνικών μέσων TikTok να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ.

Ο S&P 500 έκλεισε πάνω από τα 6.600 για πρώτη φορά τη Δευτέρα (15/9). Οι επενδυτές φάνηκαν ικανοποιημένοι με την θετική περιγραφή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα. Αρκετές μεγάλες μετοχές τεχνολογίας έδωσαν ώθηση στην αγορά, με επικεφαλής τις Alphabet και Tesla, οι οποίες σημείωσαν άνοδο άνω του 4% και 3% αντίστοιχα.

«Μέχρι στιγμής, γενικά όλα έχουν πάει καλά», δήλωσε ο Michael Kantrowitz, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Piper Sandler. «Πολλές ανησυχίες έχουν εξαφανιστεί και για πρώτη φορά σε περίπου τρία χρόνια, παρατηρούμε μια ευρεία βελτίωση στις προσδοκίες για τα κέρδη».

Οι επενδυτές παρακολουθούν, επίσης, τις εξελίξεις στην Ουάσινγκτον, καθώς η Fed ξεκίνησε τη διήμερη συνεδρίαση για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της Fed τιμολογούν με 100% πιθανότητα τουλάχιστον μια μείωση των επιτοκίων κατά ένα τέταρτο του σημείου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME. Ωστόσο, οι επενδυτές θα παρακολουθήσουν στενά την επακόλουθη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τυχόν ενδείξεις σχετικά με το μέλλον της νομισματικής πολιτικής.

Η συνεδρίαση πραγματοποιείται μετά την επιβεβαίωση από τη Γερουσία της επιλογής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την ένταξη στην κεντρική τράπεζα του Stephen Miran.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 17:08
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