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Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων της Λάρισας
Περιβάλλον
11:01 - 23 Σεπ 2025

Υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων της Λάρισας

Reporter.gr Newsroom
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Υπογράφηκε χθες, με βάση το ΥΠΕΝ , Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της κοινοπραξίας εταιρειών Θαλής - Μεσόγειος - P & C Development, η σύμβαση για την κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Λάρισας, η οποία θα εξυπηρετεί τους επτά Δήμους της περιοχής. 

Η νέα μονάδα έχει προϋπολογισμό 54,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ, ενώ υπάρχει και δικαίωμα προαίρεσης που θα ασκηθεί, ύψους 45,7 εκατ. ευρώ, με στόχο να αναβαθμιστεί η μονάδα σε Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και τους στόχους.

Η νέα μονάδα, θα έχει δυνατότητα διαχείρισης περίπου 90.000 τόνων αποβλήτων το χρόνο και από τα τρία βασικά ρεύματα, βιοαπόβλητα, σύμμεικτα και ανακυκλώσιμα. Παράλληλα, θα παράγει δευτερογενές καύσιμο, SRF, που θα αξιοποιείται ενεργειακά είτε από την τσιμεντοβιομηχανία, είτε από μονάδες ενεργειακής αξιοποίησης. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την 26ηΜονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων που πλέον εισέρχεται σε φάση κατασκευής, η οποία έχει χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2029.

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, κ. Μανώλης Γραφάκος δήλωσε σχετικά: «Ένα ακόμα έργο διαχείρισης αποβλήτων, το 26ο σε σειρά, μπαίνει σε διαδικασία κατασκευής. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο διαχείρισης αποβλήτων, που πλέον ολοκληρώνει κατά τον καλύτερο τρόπο τις αναγκαίες υποδομές που έχει ανάγκη η Θεσσαλία, όπου κατασκευάζονται σήμερα οι μονάδες των Τρικάλων, το οποίο θα εξυπηρετεί και την Καρδίτσα και τον Βόλο. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε αιρετούς του πρώτου και δευτέρου βαθμού, καθώς και στους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του πρώην ΦΟΔΣΑ Λάρισας και των Δήμων, που συνέβαλαν στο να φτάσουμε εδώ. Η Ελλάδα με συγκεκριμένα έργα αλλάζει σελίδα στη διαχείριση των αποβλήτων και μετατρέπεται σταδιακά σε μια κυκλική οικονομία».

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