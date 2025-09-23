ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές: Η ενέργεια σε άνοδο, η τεχνολογία υπό πίεση
Χρηματιστήρια
10:50 - 23 Σεπ 2025

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές: Η ενέργεια σε άνοδο, η τεχνολογία υπό πίεση

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν ανοδικά την Τρίτη 23/9 με ώθηση από τις εταιρείες κοινής ωφέλειας αλλά και μετά τη ράλι της Wall Street που οδήγησε και τους τρεις βασικούς αμερικανικούς δείκτες σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές κινήθηκαν ανοδικά στο άνοιγμα των αγορών, με τις μετοχές του κλάδου της αιολικής ενέργειας να ηγούνται αρχικά, καθώς η Orsted κατέγραψε άνοδο μετά από ευνοϊκή δικαστική απόφαση στις ΗΠΑ για το «παγωμένο» έργο της. Ωστόσο, η πτώση της ολλανδικής ASMI περιόρισε τα συνολικά κέρδη.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ενισχυόταν κατά 0,33% στις 555,20 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ανεβαίνει κατά 0,56% στις 23.668,33 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει άνοδο 0,21% στις 9.246,30 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 0,68% στις 7.883,58 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB είναι ο μόνος από τους μεγάλους δείκτες που εμφανίζει απώλειες κατά 0,13% και διαμορφώνεται στις 42.372,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,12% στις 15.113,67 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI σημειώνει άνοδο 1,08% και διαμορφώνεται στις 7.801,26 μονάδες.

Νωρίτερα, η μετοχή της Orsted εκτινάχθηκε κατά 9,4% μετά την απόφαση ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ που επιτρέπει στον δανικό όμιλο υπεράκτιας αιολικής ενέργειας να επανεκκινήσει την σχεδόν ολοκληρωμένη επένδυσή του ανοιχτά του Ρόουντ Άιλαντ. Ανταγωνιστής της, η Vestas, κέρδισε σχεδόν 3%, ενώ ο ευρύτερος κλάδος κοινής ωφέλειας σημείωσε άνοδο 1%.

Στον αντίποδα, η ASM International υποχώρησε κατά 5,6% αφού ο κατασκευαστής εξοπλισμού ημιαγωγών αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις του για τα έσοδα του δεύτερου εξαμήνου του 2025. Η ASML κατέγραψε πτώση 1,3%, συγκαταλεγόμενη στις μετοχές με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον STOXX 600.

Τη Δευτέρα, ο κολοσσός των ημιαγωγών Nvidia ανακοίνωσε σχέδια να επενδύσει έως και 100 δισ. δολάρια στην OpenAI για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Τζένσεν Χουάνγκ, να χαρακτηρίζει τη συνεργασία «ένα γιγαντιαίο έργο». Η είδηση πυροδότησε ράλι στη Wall Street, με τη μετοχή της Nvidia να ενισχύεται κατά 3,9% στη συνεδρίαση και τους βασικούς δείκτες να κλείνουν σε νέα ιστορικά υψηλά.

Οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τις τελευταίες εξελίξεις στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Σε συνέντευξη Τύπου στο Πεκίνο την Τρίτη, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Κίνα, Ντέιβιντ Περντιού, δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου ηγέτη Σι Τζινπίνγκ είναι πιο πιθανό να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2026 παρά προς το τέλος του τρέχοντος έτους.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ασία, το χρηματιστήριο της Ταϊβάν κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, με ώθηση από το ράλι των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών, ενώ τα futures των αμερικανικών μετοχών παρέμειναν αμετάβλητα το πρωί της Τρίτης.

Στην Ευρώπη, οι επενδυτές θα παρακολουθούν διάφορα οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων HCOB Manufacturing PMI για τη Γερμανία, του δείκτη S&P Global Manufacturing PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο και του τελευταίου ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ισπανίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μπαράζ συναντήσεων για τον Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενεργειακή συνεργασία
Πολιτική

Μπαράζ συναντήσεων για τον Παπασταύρου στη Νέα Υόρκη με στόχο την ενεργειακή συνεργασία

Μελέτη ifo για Γερμανία: Ενιαίο επίδομα για ενίσχυση των κινήτρων απασχόλησης και μείωση δημοσίων δαπανών
Ειδήσεις

Μελέτη ifo για Γερμανία: Ενιαίο επίδομα για ενίσχυση των κινήτρων απασχόλησης και μείωση δημοσίων δαπανών

Χατζηδάκης: Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο - Όχι χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική

Χατζηδάκης: Θέλουμε ήρεμα νερά στο Αιγαίο - Όχι χωρίς σεβασμό στο διεθνές δίκαιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600
Χρηματιστήρια

Στα πράσινα οι Ευρωαγορές – Οριακά κέρδη για τον Stoxx 600

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία
Χρηματιστήρια

Ελαφρώς υψηλότερα οι ευρωαγορές, με τις τεχνολογικές μετοχές να υποχωρούν - «Ράλι» για Nikkei και Kospi στην Ασία

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς
Χρηματιστήρια

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Υποχώρηση για τις ευρωαγορές στον απόηχο των νέων εχθροπραξιών ΗΠΑ-Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:58

Κατέληξε στο ΚΑΤ ένας από τους βαριά τραυματισμένους της πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:49

Απειλητικά συνθήματα έξω από το σπίτι της Βολουδάκη: Σφοδρή καταδίκη από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:39

Το Ισραήλ βάζει «φρένο» στην πώληση της ZIM – Επικαλείται λόγους εθνικής ασφάλειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 11:30

Χέγκσεθ: Το Ιράν έκανε κακή επιλογή – Νέες αμερικανικές επιθέσεις μετά το επεισόδιο με κυπριακό πλοίο

Πολιτική
12/07/2026 - 11:15

Γεραπετρίτης: Δεν υπάρχει μυστική διπλωματία – Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:55

Πέθανε ο πρώην εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Χάμαντ μπιν Χαλίφα Αλ Θάνι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:40

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκρέιαμ

Ναυτιλία
12/07/2026 - 10:35

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Πολιτική
12/07/2026 - 10:20

Μητσοτάκης: Η συνεργασία με την Τουρκία δεν συμβιβάζεται με το casus belli

Ειδήσεις
12/07/2026 - 10:07

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας αγνοούμενος

Χρηματιστήρια
12/07/2026 - 10:00

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Πολιτική
12/07/2026 - 08:28

Ο ΟΟΣΑ χαλάει το αφήγημα περί... brain gain - Βασικό εμπόδιο οι χαμηλοί μισθοί

Ειδήσεις
12/07/2026 - 08:27

Οι ΗΠΑ και το Ιράν εξεπέλυσαν νέες επιθέσεις στη μάχη για τον έλεγχο του Ορμούζ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 00:43

Πέθανε ο 20χρονος που πυροβόλησαν οι αστυνομικοί ατο Άργος

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
11/07/2026 - 22:22

Ο ορισμός της χρήσιμης για τους πολίτες αντιπολίτευσης

Ειδήσεις
11/07/2026 - 21:15

Προφυλακίστηκαν οι αστυνομικοί για την αιματηρή καταδίωξη του 20χρονου στο Άργος

Magazino
11/07/2026 - 21:09

Η Λίντα Νόσκοβα κατέκτησε το Wimbledon και τον πρώτο τίτλο Grand Slam της καριέρας της

Ειδήσεις
11/07/2026 - 18:11

Ο πόλεμος στην Ουκρανία γέρνει σε βάρος του Πούτιν, αλλά εκείνος δεν υποχωρεί

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:55

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τις συλλήψεις μετά τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι της Νέστορα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 17:43

H Λευκωσία καταδικάζει τον αγωγό Τουρκίας - Κατεχομένων

Πολιτική
11/07/2026 - 17:22

KE ΣΥΡΙΖΑ: Επιστροφή Πολάκη και ακύρωση της υποστήριξης στον Τσίπρα

Επιχειρήσεις
11/07/2026 - 16:59

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Πολιτική
11/07/2026 - 16:46

Ανδρουλάκης: Θέση του ΠΑΣΟΚ είναι η Αυτόνομη Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου

Magazino
11/07/2026 - 15:53

Super Dad: 5+1 βήματα για να δεθείς με το μωρό σου από την πρώτη στιγμή

Magazino
11/07/2026 - 15:22

Καλοκαίρι στο θέατρο: Οι παραστάσεις αρχαίου δράματος που ταξιδεύουν στα ανοιχτά θέατρα

Ειδήσεις
11/07/2026 - 14:55

Γερμανία: Σοκαριστική αύξηση θανάτων από ναρκωτικά

Πολιτική
11/07/2026 - 14:22

Δημητριάδης για τις υποκλοπές: Έφαγα τη σφαίρα για το αφεντικό - ΠΑΣΟΚ: Εκβιάζει τον πρωθυπουργό

Το σκίτσο του ΚΥΡ
11/07/2026 - 14:00

Αν...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ