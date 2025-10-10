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Ο Markus Haupt αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου των SEAT και CUPRA
Επιχειρήσεις
15:01 - 10 Οκτ 2025

Ο Markus Haupt αναλαμβάνει επίσημα καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου των SEAT και CUPRA

Reporter.gr Newsroom
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Το Εποπτικό Συμβούλιο της SEAT και της CUPRA, υπό την προεδρία του Thomas Schäfer (Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen AG και Διευθύνων Σύμβουλος της Volkswagen), ανακοίνωσε επίσημα το διορισμό του Markus Haupt ως μόνιμου Διευθύνοντα Συμβούλου των δύο εταιρειών, με άμεση ισχύ. 

«Ο Haupt εκτελούσε χρέη προσωρινού CEO από την 1η Απριλίου. Διαθέτει πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε διάφορες μάρκες και χώρες του Ομίλου Volkswagen», τόνισε ο Thomas Schäfer, Chair SEAT & CUPRA Supervisory Board.

«Η βαθιά του τεχνογνωσία στην παραγωγή, την εφοδιαστική και τον στρατηγικό σχεδιασμό τον καθιστά ιδανικό ηγέτη για να προωθήσει τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της εταιρείας και τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της CUPRA. Έχοντας ηγηθεί με επιτυχία του μετασχηματισμού των εγκαταστάσεων της SEAT και της CUPRA, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την οικογένεια Electric Urban Car, βρίσκεται σε άριστη θέση για να διαμορφώσει το μέλλον των μαρκών», πρόσθεσε.

Από το 2022, ο Haupt κατείχε τη θέση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Παραγωγής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας στη SEAT και την CUPRA, οδηγώντας επένδυση ύψους 3 δισ. ευρώ για τον εξηλεκτρισμό του εργοστασίου στο Martorell. Ηγήθηκε του έργου Electric Urban Car family, που περιλαμβάνει τέσσερα μοντέλα, τρεις μάρκες και δύο εργοστάσια, με στόχο να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση στην πόλη πιο προσιτή. Το πρώτο μοντέλο, το CUPRA Raval, προγραμματίζεται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2026.

Ο διορισμός του Haupt έρχεται σε κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, καθώς η στρατηγική εξηλεκτρισμού επιταχύνεται. Η εμπειρία του θεωρείται καθοριστική για την επιτυχή μετάβαση και την περαιτέρω ανάπτυξη της CUPRA.

«Είναι μεγάλη μου τιμή να ηγηθώ της εταιρείας σε αυτήν τη σημαντικότερη μεταβατική περίοδο της ιστορίας της, που περιλαμβάνει την παρουσίαση καινοτόμων μοντέλων όπως το CUPRA Raval και τη στροφή μας προς την ηλεκτροκίνηση. Μαζί με την Εκτελεστική Επιτροπή και τις ομάδες μας, είμαι βέβαιος ότι θα γράψουμε ένα νέο κεφάλαιο ανάπτυξης στην ιστορία της εταιρείας», δήλωσε ο Haupt. «Θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Oliver Blume, τον Thomas Schäfer και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου Volkswagen για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν σε αυτή τη συναρπαστική πρόκληση. Είμαι, επίσης, ιδιαίτερα ευγνώμων προς την Εκτελεστική Επιτροπή της SEAT και της CUPRA, που αποτελούν εξαιρετικούς συνεργάτες και διαρκείς πηγές έμπνευσης. Είμαι πεπεισμένος ότι μαζί θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα», πρόσθεσε.

Ένας «κινητήρας» αλλαγής με βαθιές ρίζες στον Όμιλο Volkswagen

Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στον Όμιλο Volkswagen, ο Markus Haupt έχει ηγηθεί σημαντικών έργων σε διάφορες μάρκες και χώρες. Σπούδασε και αποφοίτησε στη Βαρκελώνη και ξεκίνησε την καριέρα του το 2001 στη SEAT, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή του Audi Q3 στο εργοστάσιο του Martorell. Στη συνέχεια, ηγήθηκε έργων όπως η πλατφόρμα A0 και η παραγωγή του T-Roc, συμβάλλοντας στη μετάβαση του Ομίλου προς την ηλεκτροκίνηση.

Ως λάτρης των αγώνων αυτοκινήτου με γερμανική και ισπανική καταγωγή, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την Ισπανία. Διετέλεσε Πρόεδρος της Volkswagen Navarra και Γενικός Διευθυντής του εργοστασίου Landaben στην Παμπλόνα, πριν επιστρέψει στη Βαρκελώνη το 2022.

Εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια επιτυχία της εταιρείας

Η SEAT S.A. επικεντρώνεται στρατηγικά στην ανάπτυξη της CUPRA, που διαθέτει πλήρες χαρτοφυλάκιο προϊόντων και αυξανόμενη παγκόσμια παρουσία. Με πάνω από 950.000 πωλήσεις μέχρι σήμερα, η CUPRA αναμένεται να φτάσει το 1 εκατομμύριο παραδόσεις σύντομα. Οι πωλήσεις της SEAT S.A. έχουν αυξηθεί το 2025, με την CUPRA να καταγράφει άνοδο 36% στα οχήματα που παρέδωσε μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου.

Η CUPRA προετοιμάζεται να επεκταθεί σε νέες αγορές, μεταξύ των οποίων η Μέση Ανατολή, ενώ η SEAT προετοιμάζεται για την παγκόσμια πρεμιέρα των νέων Ibiza και Arona. Ο Haupt δήλωσε: «Βρισκόμαστε στην αρχή ενός συναρπαστικού νέου κεφαλαίου για τη SEAT S.A.. Ως μία εταιρεία με δύο συμπληρωματικές μάρκες, είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ να ηγηθούμε του μέλλοντος της κινητικότητας».

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