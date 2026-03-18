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CUPRA: Νέες τιμές &amp; προωθητικά προγράμματα
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:22 - 18 Μαρ 2026

CUPRA: Νέες τιμές & προωθητικά προγράμματα

Νίκος Λιβανός
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 H Τεχνοκάρ M.A.E.Ε. υποδέχεται το νέο έτος με νέες ανταγωνιστικές τιμές καθώς και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα CUPRA. Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, Plug-in Hybrid, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις, καθιστώντας τα μοντέλα της μάρκας ακόμα πιο ανταγωνιστικά.

Το CUPRA Leon, που ξεχωρίζει για τον δυναμικό και σπορ χαρακτήρα του, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις 1,5 lt με μειωμένη τιμή κατά €500:

ΕΚΔΟΣΗ

ΤΙΜΗ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

LEON 1.5 150HP

31.490

30.990€

-500€

LEON 1.5 150HP DSG MHEV

33.990

33.490€

-500€

Αντίστοιχα, το best seller μοντέλο της μάρκας, το CUPRA Formentor, προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά €1.000 επίσης στις εκδόσεις 1,5 lt:

ΕΚΔΟΣΗ

ΤΙΜΗ

ΝΕΑ ΤΙΜΗ

ΔΙΑΦΟΡΑ

FORMENTOR 1.5 150HP

35.490

34.490€

-1.000€

FORMENTOR 1.5 150HP DSG MHEV

35.490

34.490€

-1.000€

Παράλληλα, για όλα τα μοντέλα Plug-in Hybrid, ισχύει προωθητικό πρόγραμμα με συνολικό όφελος για τον πελάτη που ανέρχεται σε €4.000:

CUPRA LEON PHEV

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP

44.490

40.490

272HP

47.490

43.490

CUPRA FORMENTOR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP

45.990€

41.990€

272HP

48.990€

44.990€

CUPRA TERRAMAR PHEV

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

204HP

48.490€

44.490€

272HP

51.790€

47.490€

Σημειώνουμε πως και τα τρία PHEV μοντέλα της CUPRA προσφέρουν πλήρως ηλεκτρική αυτονομία για περισσότερα από 100 χλμ, ενώ παραμένουν κάτω από το όριο εκπομπών των 50gr CO2/km.

Επιπλέον, για όλες τις εκδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της μάρκας, που προσφέρονται σε νέες ανταγωνιστικές τιμές , CUPRA Born και Tavascan, ισχύουν προωθητικά οφέλη ύψους €4.000 και €3.000 αντίστοιχα:

CUPRA Born

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

59KW 204HP

37.990€

33.990€

59KW 231HP

40.990€

36.990€

79KW 231HP

44.990

40.990€

79KW 326 VZ

49.990

45.990€

CUPRA Tavascan

ΕΚΔΟΣΗ

ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ

77KW 286HP ENDURANCE

45.990€

42.990€

77KW 286HP ADRENALINE

51.490€

48.490€

77KW 340HP VZ 4WD

56.990

53.990€

77KW 340HP VZ 4WD ADRENALINE

60.490

57.490€

77KW 340HP VZ 4WD EXTREME

65.490

62.490€

Τέλος, για τις εκδόσεις CUPRA Terramar 1.5 MHEV & 1.5 MHEV ULTRA προσφέρεται όφελος €2.000 ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του.

Οι νέες μειωμένες τιμές καθώς και τα νέα προωθητικά προγράμματα επιβεβαιώνουν τη δέσμευση της μάρκας να προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και δυναμικό design για όλους.

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