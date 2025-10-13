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FT: Microsoft και SoftBank σε διαπραγματεύσεις για επένδυση $2 δισ. στη βρετανική startup Wayve
Επιχειρήσεις
15:28 - 13 Οκτ 2025

FT: Microsoft και SoftBank σε διαπραγματεύσεις για επένδυση $2 δισ. στη βρετανική startup Wayve

Reporter.gr Newsroom
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Η βρετανική εταιρεία τεχνολογίας αυτόνομης οδήγησης Wayve βρίσκεται σε φάση διαπραγματεύσεων με τη Microsoft και τη SoftBank, με στόχο να συγκεντρώσει χρηματοδότηση έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, που επικαλείται πηγές με γνώση των εξελίξεων. Εφόσον επιτευχθεί η συμφωνία, η αποτίμηση της εταιρείας θα μπορούσε να αγγίξει τα 8 δισ. δολάρια.

Οι επαφές αυτές έρχονται μετά από την υπογραφή δήλωσης πρόθεσης συνεργασίας από την Nvidia τον περασμένο Σεπτέμβριο για πιθανή επένδυση ύψους 500 εκατ. δολαρίων στη Wayve, η οποία εδρεύει στο Λονδίνο. Η παγκόσμια επενδυτική τάση προς τις ταχέως αναπτυσσόμενες νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνητής νοημοσύνης εντείνει τον ανταγωνισμό για τη στήριξη πρωτοπόρων του κλάδου, όπως η Wayve.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ έχει επεκτείνει τις δοκιμές και την ανάπτυξη και σε άλλες σημαντικές αγορές, όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία.

Σε ερωτήσεις του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, η Wayve αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ούτε η Microsoft ούτε η SoftBank απάντησαν άμεσα.

Η Wayve ιδρύθηκε το 2017 και έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. δολαρίων κατά το προηγούμενο έτος, με επικεφαλής επενδυτή τη SoftBank και τη στήριξη της Nvidia. Επιπλέον, το 2024 η Uber πραγματοποίησε επένδυση στην εταιρεία, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιηθεί το ύψος του ποσού.

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