ΗΠΑ: Υποχώρησε ο δείκτης αισιοδοξίας των μικρών επιχειρήσεων το Σεπτέμβριο

Το κλίμα στις μικρές επιχειρήσεις των ΗΠΑ επιδεινώθηκε το Σεπτέμβριο, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες ανέμεναν δυσμενείς συνθήκες λειτουργίας τους επόμενους έξι μήνες και ανέφεραν ότι αύξησαν ή σχεδιάζουν να αυξήσουν τις τιμές, υποδηλώνοντας πιθανή περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού.

Η Εθνική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (NFIB) ανακοίνωσε ότι ο Δείκτης Αισιοδοξίας των Μικρών Επιχειρήσεων υποχώρησε κατά 2,0 μονάδες, στα 98,8 το Σεπτέμβριο – η πρώτη πτώση μετά από τρεις μήνες αύξησης.

Η διακοπή της χρηματοδότησης της κυβέρνησης στις ΗΠΑ, λόγω αντιπαράθεσης Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, έχει σταματήσει τη συλλογή και δημοσίευση επίσημων οικονομικών στοιχείων. Οι επενδυτές και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής βασίζονται πλέον σε ιδιωτικές έρευνες για να αξιολογήσουν την οικονομική κατάσταση.

Αυξημένη αβεβαιότητα και περιορισμένη ανάπτυξη

Η NFIB κατέγραψε ότι ο δείκτης αβεβαιότητας αυξήθηκε κατά 7 μονάδες σε 100, τη τέταρτη υψηλότερη τιμή σε πάνω από 51 χρόνια.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος της NFIB, Bill Dunkelberg, σχολίασε: «Η αβεβαιότητα είναι πολύ υψηλή, η κυβέρνηση (Τραμπ) έχει ακόμη πολλές αλλαγές πολιτικής στον αέρα, πολλά μεταβλητά στοιχεία. Η ανάπτυξη της οικονομίας είναι σταθερή, αν και πιθανώς οφείλεται περισσότερο σε επενδύσεις σχετικές με την τεχνητή νοημοσύνη παρά σε δαπάνες που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις της Main Street».

Το ποσοστό των ιδιοκτητών που αναμένουν καλύτερες συνθήκες τους επόμενους έξι μήνες έπεσε στο 23%, με σχόλια για αυξημένες τιμές βοείου κρέατος, ασφάλιση υγείας, φόρους και καθυστερήσεις σε βελτιώσεις λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης στην οικονομία.

Το 14% των ιδιοκτητών δήλωσε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη λειτουργία της επιχείρησης, σημειώνοντας αύξηση τριών μονάδων σε σχέση με τον Αύγουστο. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που αύξησαν τις τιμές αυξήθηκε στο 24%.

Οι δασμοί του Προέδρου Τραμπ σε κινεζικές εισαγωγές φαίνεται να ενισχύουν αυτές τις πιέσεις, με περίπου το 31% των ιδιοκτητών να σχεδιάζει αύξηση τιμών τους επόμενους τρεις μήνες, αυξημένο κατά πέντε μονάδες σε σχέση με τον Αύγουστο. Παράλληλα, παρατηρείται συσσώρευση απούλητων εμπορευμάτων λόγω μείωσης των πωλήσεων.

Ο Dunkelberg τόνισε ότι οι σταθερές καταναλωτικές δαπάνες φαίνεται να προέρχονται κυρίως από το ανώτερο τρίτο της κατανομής εισοδήματος, ενώ η χρηματιστηριακή αγορά συνεχίζει να σημειώνει ρεκόρ, αποφέροντας κέρδη στους μετόχους.