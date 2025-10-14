Ιστορικό ρεκόρ για τη BlackRock – Τα περιουσιακά στοιχεία έφτασαν τα $13,46 τρισ. το γ' τρίμηνο

Η BlackRock ανακοίνωσε υψηλότερα κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ανάκαμψη των παγκόσμιων αγορών αύξησε τα έσοδα από προμήθειες και οδήγησε τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία σε ιστορικό υψηλό 13,46 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η σταθερή καταναλωτική ζήτηση στις ΗΠΑ, παρά το αυξημένο κόστος δανεισμού, διατήρησε τη δυναμική της οικονομίας και ώθησε τα κέρδη στις αγορές μετοχών, με τους επενδυτές να στραφούν σε στρατηγικές χαμηλού κόστους.

Η χαλάρωση της αγοράς εργασίας και η επιβράδυνση του πληθωρισμού ώθησαν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ σε μείωση επιτοκίων το Σεπτέμβριο – την πρώτη φέτος – ενισχύοντας περαιτέρω τις εισροές στα αμοιβαία κεφάλαια σταθερού εισοδήματος (ETF) της BlackRock. Αυτές οι εισροές βοήθησαν την εταιρεία να αντισταθμίσει τις χαμηλότερες αμοιβές απόδοσης και τα υψηλότερα κόστη που προέκυψαν από την εξαγορά της HPS Investment Partners.

Συγκεκριμένα, τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν από 11,48 τρισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι σε 13,46 τρισεκατομμύρια δολάρια φέτος. Οι μακροπρόθεσμες καθαρές εισροές ανήλθαν σε περίπου 171 δισεκατομμύρια δολάρια, με κύριο μοχλό ανάπτυξης τη δυναμική των ETF.

Η BlackRock, η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, κατέγραψε προσαρμοσμένα κέρδη 1,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 11,55 δολάρια ανά μετοχή, για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, έναντι 1,72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 11,46 δολάρια ανά μετοχή, την ίδια περίοδο πέρυσι.