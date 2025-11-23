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DHL: Επενδύει 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ
Επιχειρήσεις
12:01 - 23 Νοε 2025

DHL: Επενδύει 130 εκατ. ευρώ σε νέο logistics hub στο Ριάντ

Reporter.gr Newsroom
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Η DHL Supply Chain σχεδιάζει να επενδύσει 130 εκατομμύρια ευρώ σε ένα logistics hub στο Ριάντ, στοιχηματίζοντας στην προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας να γίνει περιφερειακό εμπορικό κέντρο.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατασκευή της αποθήκης αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο έτος, όπως δήλωσε σε συνέντευξή του ο Orkun Saruhanoglu, διευθύνων σύμβουλος της DHL Supply Chain στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Η εγκατάσταση, που βρίσκεται στην Ειδική Ολοκληρωμένη Ζώνη Logistics δίπλα στο Διεθνές Αεροδρόμιο King Khalid, θα ανοίξει το 2027, πρόσθεσε.

Η Σαουδική Αραβία έχει χαλαρώσει τους κανόνες για τις ξένες επενδύσεις, προκειμένου να προσελκύσει πολυεθνικές εταιρείες εκτός του πετρελαϊκού τομέα, στο πλαίσιο του προγράμματος Vision 2030 του πρίγκιπα Mohammed bin Salman. Η κυβέρνηση δίνει έμφαση στον τομέα των logistics, με στόχο να καταστήσει το βασίλειο εμπορικό κόμβο που θα συνδέει την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική.

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