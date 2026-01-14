Bank of America: Άνοδος κερδοφορίας στο δ’ τρίμηνο με ώθηση από trading μετοχών

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 7,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12% από πέρυσι, ή 98 σεντς ανά μετοχή, έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 96 σεντς ανά μετοχή. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,53 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 7,1% και πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν 27,94 δισ.
Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της κερδοφορίας έπαιξε ο τομέας trading, με τα έσοδα από τη διαχείριση μετοχών να αυξάνονται κατά 23% σε 2,02 δισ. δολάρια, περίπου 160 εκατ. περισσότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Επίσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ενισχύθηκαν κατά 9,7% στα 15,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών κατά περίπου 240 εκατ.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ώθησε τη μετοχή της BofA ανοδικά κατά 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενισχύοντας το θετικό κλίμα για τον τραπεζικό κολοσσό.