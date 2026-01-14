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Bank of America: Άνοδος κερδοφορίας στο δ’ τρίμηνο με ώθηση από trading μετοχών
Επιχειρήσεις
15:16 - 14 Ιαν 2026

Bank of America: Άνοδος κερδοφορίας στο δ’ τρίμηνο με ώθηση από trading μετοχών

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυρά μεγέθη κατέγραψε η Bank of America στο τέταρτο τρίμηνο του 2025, υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των αναλυτών και καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Συγκεκριμένα, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ανήλθαν σε 7,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 12% από πέρυσι, ή 98 σεντς ανά μετοχή, έναντι μέσης εκτίμησης των αναλυτών για 96 σεντς ανά μετοχή. Παράλληλα, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 28,53 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 7,1% και πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν 27,94 δισ.

Καθοριστικό ρόλο στην άνοδο της κερδοφορίας έπαιξε ο τομέας trading, με τα έσοδα από τη διαχείριση μετοχών να αυξάνονται κατά 23% σε 2,02 δισ. δολάρια, περίπου 160 εκατ. περισσότερο από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Επίσης, τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) ενισχύθηκαν κατά 9,7% στα 15,92 δισ. δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών κατά περίπου 240 εκατ.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ώθησε τη μετοχή της BofA ανοδικά κατά 1% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, ενισχύοντας το θετικό κλίμα για τον τραπεζικό κολοσσό.

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