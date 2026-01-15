ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Όμιλος Σαρακάκη: Ο Roland W. Schacht νέος Business Unit Director της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων
Επιχειρήσεις
15:57 - 15 Ιαν 2026

Όμιλος Σαρακάκη: Ο Roland W. Schacht νέος Business Unit Director της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της διοικητικής του ομάδας, ο Roland W. Schacht ανέλαβε τη θέση του Business Unit Director της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων και θα αναφέρεται στον Αλέξανδρο Σαρακάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη.

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνεχή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο τη διαρκή αναβάθμιση των επιχειρησιακών του δυνατοτήτων και την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας του στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιο της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Οχημάτων και Μηχανημάτων εντάσσεται η θυγατρική του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η Sigma Romania, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία της Διεύθυνσης.

Ο Roland W. Schacht διαθέτει μακρά και διεθνώς αναγνωρισμένη εμπειρία στον κλάδο των επαγγελματικών οχημάτων και των βιομηχανικών λύσεων. Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας, έχει διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις σε κορυφαίους διεθνείς ομίλους, όπως οι Mercedes-Benz / Daimler, MAN Truck & Bus και Schmitz Cargobull, αναλαμβάνοντας ηγετικούς ρόλους σε σύνθετα, πολυεθνικά επιχειρησιακά περιβάλλοντα.

Ο Roland W. Schacht έχει υλοποιήσει στρατηγικά προγράμματα επιχειρησιακής ανάπτυξης, οργανωτικού μετασχηματισμού και βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των οργανισμών στους οποίους δραστηριοποιήθηκε. Η εις βάθος γνώση του της διεθνούς αγοράς επαγγελματικών οχημάτων, σε συνδυασμό με την εμπειρία του στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και την εφαρμογή σύγχρονων διοικητικών πρακτικών, αποτελούν σημαντικά εφόδια για τη νέα του θέση.

Αναφερόμενος στη νέα του θέση, ο Roland W. Schacht δήλωσε: «Η ένταξή μου στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη μου προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να συμβάλλω περαιτέρω στην ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του Ομίλου, αξιοποιώντας την εμπειρία μου σε ένα δυναμικό και αναπτυσσόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να ανταποκριθώ σε αυτή τη νέα πρόκληση

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025
Επιχειρήσεις

Όμιλος Σαρακάκη: Ετήσια μείωση 21,4% των έμμεσων εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου το 2025

Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία ΕΔΕΜ από τον Όμιλο Σαρακάκη και την Kinsen
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία ΕΔΕΜ από τον Όμιλο Σαρακάκη και την Kinsen

O Όμιλος Σαρακάκη υποστηρίζει την ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές
Ειδήσεις

O Όμιλος Σαρακάκη υποστηρίζει την ΑΝΙΜΑ για τη διάσωση άγριων ζώων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές

Όμιλος Σαρακάκη: Τελετή σποφοίτησης κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος με την ΑΚΜΗ
Επιχειρήσεις

Όμιλος Σαρακάκη: Τελετή σποφοίτησης κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος με την ΑΚΜΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 18:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Καταδίκη από Μενδώνη και αντιπολίτευση

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:24

Σοκ στη Γαλλία: Πέντε νεκρά νεογνά εντοπίστηκαν σε κουτιά μέσα σε σπίτι ζευγαριού

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:21

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Magazino
28/07/2026 - 16:08

Επίσημο: Αναλαμβάνει τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

ΑΜΥΝΑ
28/07/2026 - 16:07

Theon: Υπεραπόδοση στο πρώτο εξάμηνο – Στα €39 η τιμή στόχος από τη Deutsche Bank

Ναυτιλία
28/07/2026 - 15:54

Κικίλιας: Πετύχαμε να μην αυξηθούν οι τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 15:46

ΕΣΑ: Συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:43

Συνάντηση Γκουτέρες με Χριστουδουλίδη και Ερχιουρμάν: Δεσμεύομαι να κάνω ό,τι μπορώ για λύση στο Κυπριακό

Πολιτική
28/07/2026 - 15:43

Τσουκαλάς: Η ΝΔ δεν θέλει την πραγματική αναθεώρηση του άρθρου 86

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 15:37

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την 1η Αυγούστου λόγω ασφαλτικών εργασιών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/07/2026 - 15:28

Οι άνθρωποι πίσω από τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Πολιτική
28/07/2026 - 15:13

Τσίπρας: Ένα νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για ισχυρές τοπικές κοινωνίες

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ