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Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία ΕΔΕΜ από τον Όμιλο Σαρακάκη και την Kinsen
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10:37 - 25 Σεπ 2025

Εθελοντικός καθαρισμός στην παραλία ΕΔΕΜ από τον Όμιλο Σαρακάκη και την Kinsen

Reporter.gr Newsroom
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Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών «World Clean Up Day 2025», οι εργαζόμενοι του Ομίλου Επιχειρήσεων Σαρακάκη και της Kinsen, μαζί με εθελοντές δύτες, συμμετείχαν σε κοινή περιβαλλοντική δράση καθαρίζοντας την παραλία ΕΔΕΜ στο Παλαιό Φάληρο και το βυθό του Ναυτικού Ομίλου Αμφιθέας.

Συγκεντρώθηκαν 13.640 αποτσίγαρα, τα οποία παραδόθηκαν στη Cigaret Cycle για ανακύκλωση, προστατεύοντας έτσι 6.820 κυβικά μέτρα γλυκού και αλμυρού νερού από τη ρύπανση. Η ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, ενημέρωσε τους εθελοντές για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης στην πανίδα και προχώρησε στην απελευθέρωση δύο νεαρών γλάρων που είχε περιθάλψει.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με τη συμμετοχή του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά, του δημάρχου Παλαιού Φαλήρου, Γιάννη Φωστηρόπουλου και της αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου, Νίκυ Γιάκοβλεφ.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ: Στόχος 6 (Καθαρό Νερό και Αποχέτευση), Στόχος 11 (Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες), Στόχος 14 (Ζωή στο Νερό), Στόχος 15 (Ζωή στη Στεριά) και Στόχος 17 (Συνεργασία για τους Στόχους).

Η Μαρία Ξυτάκη, Group Corporate Affairs, Communications and ESG Senior Manager του Ομίλου Σαρακάκη και της Kinsen, δήλωσε: «Αισθανόμαστε απίστευτα υπερήφανοι για το θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφήσαμε ως οργανισμός τιμώντας τις αξίες του εθελοντισμού και της προσφοράς και αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη μας για το περιβάλλον και τη φύση. Η συνεχής μαζική συμμετοχή των εργαζομένων και των οικογενειών τους στις περιβαλλοντικές δράσεις του οργανισμού μας, δείχνουν τον δρόμο προς την υπεύθυνη ατομική και συλλογική στάση σε θέματα διαφύλαξης του φυσικού μας πλούτου. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συντελεστές αυτής της δράσης, και ιδιαιτέρως τα δύο καταδυτικά κέντρα, οι οποίοι, σε μία κίνηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους, μας εμπιστεύθηκαν αφιερώνοντας εθελοντικά τον χρόνο τους φέρνοντας ένα τόσο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Ευχαριστούμε την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου για την αμέριστη και ουσιαστική υποστήριξη. Με θεμελιώδη αρχή μας το «Pledge to Do Good», στον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη, η αειφόρος ανάπτυξη και η βιωσιμότητα είναι αναπόσπαστα κομμάτια του λειτουργικού και επιχειρηματικού μας μοντέλου. Κάνουμε πράξη το τρίπτυχο Reduce, Reuse, Recycle καταπολεμώντας το παγκόσμιο φαινόμενο της πλαστικής ρύπανσης. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δεσμευόμαστε για έναν βιώσιμο πλανήτη για όλους».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, Γιάννης Φωστηρόπουλος σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Όμιλο Επιχειρήσεων Σαρακάκη και την Kinsen, την περιβαλλοντική πρωτοβουλία Clean Up Greece και τη HELMEPA για την άψογη συνεργασία, καθώς και την Περιφέρεια Αττικής για τη στήριξή της. Με τη δύναμη των εθελοντών, τη συνδρομή των υπηρεσιών μας και ισχυρές συνέργειες, κρατάμε τις παραλίες του Παλαιού Φαλήρου καθαρές και ανοιχτές για όλους — σήμερα και κάθε μέρα. Η περιβαλλοντική δράση στην παραλία της ΕΔΕΜ έδειξε στην πράξη τι σημαίνει συνεργασία για το κοινό καλό. Ο παράκτιος και υποθαλάσσιος καθαρισμός είναι πράξεις ουσιαστικές που συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής, στην ασφάλεια των λουομένων και στη θαλάσσια βιοποικιλότητα της πόλης μας. Ως Δήμος θα συνεχίσουμε με συνέπεια τις τακτικές παρεμβάσεις καθαρισμού ακτής και βυθού, αλλά και τις δράσεις ενημέρωσης, γιατί το περιβάλλον χρειάζεται φροντίδα όλον τον χρόνο».

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