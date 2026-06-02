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Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία
Επιχειρήσεις
20:45 - 02 Ιουν 2026

Rheinmetall: Έκλεισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο της ιστορίας της με τη Ρουμανία

Reporter.gr Newsroom
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Η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall εξασφάλισε το μεγαλύτερο διεθνές συμβόλαιο παραγγελίας στην ιστορία της, με τη Ρουμανία, στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 5,7 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει εκτεταμένο εξοπλιστικό και βιομηχανικό πρόγραμμα, καθώς και σημαντικές επενδύσεις στη χώρα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η συμφωνία ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου και εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Δράση για την Ασφάλεια στην Ευρώπη” (SAFE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραγγελία αφορά την προμήθεια 298 οχημάτων μάχης πεζικού Lynx, συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας Skyranger, πυρομαχικών για συστήματα αεράμυνας και οχήματα μάχης πεζικού, καθώς και δύο περιπολικά σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και δύο σκάφη υποστήριξης δυτών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Rheinmetall προγραμματίζει την επέκταση των υφιστάμενων δραστηριοτήτων της στη Ρουμανία, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Οι παραδόσεις αναμένεται να ξεκινήσουν το 2028 και να ολοκληρωθούν έως το 2030.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα επενδύσει αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στη Ρουμανία, δημιουργώντας παράλληλα τετραψήφιο αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Περισσότεροι από 200 υπεργολάβοι αναμένεται να ενταχθούν στο ευρύτερο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας που θα αναπτυχθεί γύρω από το έργο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rheinmetall, Άρμιν Πάπεργκερ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντική επιτυχία», επισημαίνοντας ότι η Ρουμανία έχει εμπιστευθεί την εταιρεία για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της. Όπως ανέφερε, η συνεργασία θα συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτερου «αμυντικού οικοσυστήματος» στη χώρα και θα ενισχύσει τον ρόλο της Rheinmetall ως βασικού βιομηχανικού πυλώνα της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας.

Από την πλευρά της ρουμανικής κυβέρνησης, ο επικεφαλής του επιτελείου του πρωθυπουργού και συντονιστής της Ομάδας Εργασίας για την εφαρμογή του προγράμματος SAFE, Μιχάι Γιούρτσα, υπογράμμισε ότι η συμφωνία δεν περιορίζεται στον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό, αλλά αποτελεί και σημαντική ευκαιρία για την αναζωογόνηση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πάνω από το 50% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στη Ρουμανία ή σε συνεργασία με ρουμανικές εταιρείες, γεγονός που, όπως τόνισε, μπορεί να λειτουργήσει ως μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και ενίσχυσης της ένταξης της τοπικής βιομηχανίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό οικοσύστημα την επόμενη δεκαετία.

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