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Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας
Επιχειρήσεις
22:55 - 13 Ιουλ 2026

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Reporter.gr Newsroom
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Η ευρωπαϊκή εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας Helsing ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι άντλησε 1,8 δισ. δολάρια σε νέο γύρο χρηματοδότησης, ο οποίος αποτιμά τη γερμανική εταιρεία στα 18 δισ. δολάρια.

Στον γύρο συμμετείχαν τόσο νέοι όσο και υφιστάμενοι επενδυτές, μεταξύ των οποίων η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JPMorgan Chase, καθώς και τα επενδυτικά κεφάλαια Lightspeed Venture Partners και Iconiq.

Όπως ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, «η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε σημαντικά το διαθέσιμο ποσό της χρηματοδότησης, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή και συνεχώς αυξανόμενη εμπιστοσύνη στις αμυντικές τεχνολογίες που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και στο λογισμικό».

Η Helsing δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη λύσεων υλικού και λογισμικού για την άμυνα. Κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και υποβρύχια συστήματα επιτήρησης, ενώ αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και αυτόνομου λογισμικού που υποστηρίζουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Με έδρα το Μόναχο, η εταιρεία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς ευρωπαϊκούς «παίκτες» στον τομέα της άμυνας. Τα drones HX-2 συγκαταλέγονται στα συστήματα που προμηθεύονται οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, ενώ η Helsing έχει ωφεληθεί από τη στρατηγική στροφή της Ευρώπης προς την ενίσχυση της τεχνολογικής και αμυντικής της αυτονομίας.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ακόμη ότι η εταιρεία «παραμένει κατά κύριο λόγο ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας», στοιχείο που, όπως επισημαίνει, αποτυπώνει τους ισχυρούς δεσμούς της με την Ευρώπη.

Η νέα χρηματοδότηση, σύμφωνα με τη Helsing, θα επιταχύνει την αποστολή της για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση νέων πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης στις αμυντικές δυνατότητες ενός ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού χωρών-εταίρων.

Το ενδιαφέρον των ιδιωτικών επενδυτών για εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας παραμένει ιδιαίτερα έντονο. Στις ΗΠΑ, η ανταγωνίστρια της Helsing, Anduril, άντλησε τον Μάιο 5 δισ. δολάρια, φτάνοντας σε αποτίμηση 61 δισ. δολαρίων, ενώ σημαντικές χρηματοδοτήσεις εξασφάλισαν επίσης οι Shield AI και η κατασκευάστρια αυτόνομων πλοίων Saronic.

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