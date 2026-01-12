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JPMorgan: Τα ελληνικά ομόλογα εισέρχονται σε φάση επανατοποθέτησης
Ομόλογα
13:17 - 12 Ιαν 2026

JPMorgan: Τα ελληνικά ομόλογα εισέρχονται σε φάση επανατοποθέτησης

Reporter.gr Newsroom
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Τα ελληνικά κρατικά ομόλογα θεωρούνται πλέον τίτλοι που έχουν ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής τους αναβάθμισης, σύμφωνα με την πρόσφατη ανάλυση της JPMorgan στο εβδομαδιαίο της report Global Fixed Income Markets Weekly.

Ο αμερικανικός οίκος υπογραμμίζει ότι, παρά την ολοκλήρωση της διαδρομής σύγκλισης, τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να διατηρούν τον ρόλο τους ως σταθερό στοιχείο στα χαρτοφυλάκια της Ευρωζώνης, αλλά δεν αποτελούν πλέον «μονοδιάστατα ελκυστικό» εργαλείο για τους επενδυτές.

Σε μια αγορά όπου το βασικό ζητούμενο δεν είναι πλέον η ανάληψη ρίσκου αλλά η διαχείριση αποδόσεων, η JPMorgan υιοθετεί πιο προσεκτική στάση και συστήνει κατοχύρωση κερδών στη θέση overweight στο 10ετές ελληνικό ομόλογο έναντι της Ισπανίας, εκτιμώντας ότι το σχετικό πλεονέκτημα έχει εν πολλοίς ενσωματωθεί στις τιμές.

Η στρατηγική αυτή δεν αποτελεί αρνητική αναθεώρηση για την Ελλάδα, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσέγγιση για την Ευρωζώνη, όπου, σύμφωνα με την JPMorgan, δεν υπάρχουν καταλύτες που να αναμένεται να οδηγήσουν σε έντονη μεταβολή της καμπύλης αποδόσεων. Ο οίκος εκτιμά ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα παραμείνει σε στάση αναμονής το επόμενο διάστημα, με τις αγορές να κινούνται κυρίως εντός εύρους και να επικεντρώνονται σε στρατηγικές carry και σχετικής αξίας.

Τα ελληνικά ομόλογα μετά την αναβάθμιση

Η JPMorgan θεωρεί ότι τα ελληνικά ομόλογα έχουν πλέον ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της επενδυτικής τους αναβάθμισης. Η σύσταση για take profit στο 10ετές έναντι της Ισπανίας αντικατοπτρίζει την εκτίμηση ότι το spread compression των προηγούμενων μηνών δεν προσφέρει πλέον το ίδιο ελκυστικό προφίλ κινδύνου-απόδοσης. Παράλληλα, ο αμερικανικός οίκος συνεχίζει να δίνει έμφαση στον ρόλο των τεχνικών παραγόντων στην αγορά κρατικών τίτλων, σημειώνοντας ότι οι νέες εκδόσεις ομολόγων της Ευρωζώνης παραμένουν επενδυτικά ενδιαφέρουσες λόγω της ενίσχυσης των αποτιμήσεων μετά την ολοκλήρωση των syndications.

Η στρατηγική αυτή αφορά συνολικά τα κρατικά ομόλογα του ευρώ, εντάσσοντας την Ελλάδα στο ίδιο πλαίσιο ανάλυσης με τις υπόλοιπες χώρες της ζώνης, γεγονός που καταδεικνύει τη θεσμική κανονικοποίηση της ελληνικής αγοράς.

Σταθερή ζήτηση από τις τράπεζες της Ευρωζώνης

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη δομή της ζήτησης. Σύμφωνα με στοιχεία της άσκησης διαφάνειας της EBA για το 2025, οι τράπεζες της Ευρωζώνης παραμένουν καθαροί αγοραστές κρατικών ομολόγων. Αν και διατηρείται το home bias, παρατηρείται σταδιακή ενίσχυση της διασποράς μεταξύ χωρών της ζώνης του ευρώ, εξέλιξη που υποστηρίζει τη ρευστότητα και περιορίζει τον κίνδυνο απότομων διακυμάνσεων στις αποδόσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ελληνικά ομόλογα εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο σταθερής τραπεζικής ζήτησης.

Από τη σύγκλιση στην επανατοποθέτηση

Η JPMorgan καταλήγει ότι η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως αγορά ειδικής περίπτωσης. Η φάση της επιθετικής υπεραπόδοσης φαίνεται να έχει ολοκληρωθεί, με τους επενδυτές να στρέφονται πλέον σε επιλεκτική τοποθέτηση και διαχείριση κερδών. Τα ελληνικά ομόλογα διατηρούν τον ρόλο τους ως σταθερό εργαλείο στα χαρτοφυλάκια της Ευρωζώνης, χωρίς όμως να θεωρούνται πλέον μονοδιάστατα ελκυστικά για επενδυτές που αναζητούν υψηλές αποδόσεις.

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