ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγγελόπουλοι: «Το όνειρο έγινε πραγματικότητα»
Ειδήσεις
22:15 - 21 Ιουλ 2025

Αγγελόπουλοι: «Το όνειρο έγινε πραγματικότητα»

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο Ολυμπιακός απέκτησε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα επόμενα 49 χρόνια και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, νιώθουν περήφανοι για το συγκεκριμένο επίτευγμα αναφέροντας ότι ένα ακόμα όνειρο τους έγινε πραγματικότητα.

Πιο αναλυτικά, νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό με ανακοίνωση ότι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παραχωρείται για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λίγο αργότερα η ανακοίνωση των αδερφών Αγγελόπουλων αναφέρει:

«Από την μέρα που αναλάβαμε το απαιτητικό πηδάλιο του Ολυμπιακού βάλαμε πλώρη για τα πιο μακρινά ταξίδια στις θάλασσες του μπάσκετ. Αναζητήσαμε περιπέτειες σε αχαρτογράφητα νερά και ένδοξους προορισμούς, μα δεν σταματήσαμε στιγμή να ονειρευόμαστε το… λιμάνι μας. Ένα λιμάνι αντάξιο στο ομορφότερο καράβι του κόσμου.

Σήμερα είναι μια μέρα φωτεινή, τόσο φωτεινή όσα και τα 100 χρόνια δόξας του Συνδέσμου!».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ για θαλάσσια πάρκα: Θετικό βήμα, αλλά απαιτείται συνολική περιβαλλοντική στρατηγική

Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»
Ειδήσεις

Ισραήλ: Απορρίπτει την έκκληση 25 χωρών για τερματισμό του πολέμου στη Γάζα - «Στέλνει λάθος μήνυμα στη Χαμάς»

Παπασταύρου: Η Ελλάδα θωρακίζει τις θάλασσές της - Δύο νέα θαλάσσια πάρκα και στόχος προστασίας άνω του 35% των υδάτων
Πολιτική

Παπασταύρου: Η Ελλάδα θωρακίζει τις θάλασσές της - Δύο νέα θαλάσσια πάρκα και στόχος προστασίας άνω του 35% των υδάτων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα
Ειδήσεις

Στο Μέγαρο Μαξίμου οι πρωταθλητές Ευρώπης: Συγχαρητήρια Μητσοτάκη και συμβολικό δώρο Μπαρτζώκα

Με υπογραφή Λαζάρου το μενού στο Porto Carras Grand Resort
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με υπογραφή Λαζάρου το μενού στο Porto Carras Grand Resort

Εντός διμήνου η έναρξη παραχώρησης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Εντός διμήνου η έναρξη παραχώρησης του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης

Εξώδικα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα €25 εκατ. στο ΣΕΦ – Ζητά έλεγχο νομιμότητας της χρηματοδότησης
Ειδήσεις

Εξώδικα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός για τα €25 εκατ. στο ΣΕΦ – Ζητά έλεγχο νομιμότητας της χρηματοδότησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:59

Πώς ο Τραμπ και ο Μασκ αναθέρμαναν μια σχέση που έμοιαζε αδύνατο να αποκατασταθεί

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:56

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές drones

Σχόλια Αγοράς
14/08/2026 - 11:42

Χρηματιστήριο: Στόχος η διατήρηση των 2.600 μονάδων - Τα βασικά σημεία παρακολούθησης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 11:30

Βρετανία: Επανεξελέγη στο Κοινοβούλιο ο Φάρατζ εν μέσω ερευνών για τα οικονομικά του

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/08/2026 - 11:12

Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς - Τι ισχύει για το μετρό

Χρηματιστήρια
14/08/2026 - 10:49

Μικτά τα πρόσημα στις αγορές Ασίας και Ευρώπης

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:18

ifo: Το πλαφόν στα ενοίκια και η συζήτηση για απαλλοτριώσεις επιδεινώνουν τη στεγαστική κρίση στο Βερολίνο

Ειδήσεις
14/08/2026 - 10:08

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη - Αραγτσί - Τι συζητήθηκε

Αναλύσεις
14/08/2026 - 09:54

ΧΑ: Η υποτονικότητα των συναλλαγών δεν επέτρεψε την απόπειρα αναμέτρησης του ΓΔ με υψηλό 17 ετών

Πολιτική
14/08/2026 - 09:45

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: 100 εκατ. ευρώ για το ηλεκτρικό δίκτυο - Πόσα χιλιόμετρα έγιναν πραγματικά ασφαλέστερα απέναντι στις πυρκαγιές;

Ειδήσεις
14/08/2026 - 09:31

Χαλκιδική: Βελτιωμένη η εικόνα από την πυρκαγιά στη Σίβηρη - Σε επιφυλακή για διάσπαρτες εστίες

Ναυτιλία
14/08/2026 - 09:10

Άνθρωποι της ναυτιλίας και επιχειρηματίες στο Φεστιβάλ της Χίου

Φορολογία
14/08/2026 - 08:50

Στο «θηκάρι» τα τάμπλετ των εφοριακών για τους ελέγχους του Αυγούστου – Δεκαήμερη απεργία-αποχή

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:40

Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο – Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες

Υγεία
14/08/2026 - 08:35

Πώς 10 λεπτά ζωγραφικής μπορούν να «επαναφέρουν» το νευρικό σας σύστημα

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:15

Τι σημαίνει η απόφαση του ΣτΕ για τα τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια - Μπρα ντε φερ κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
14/08/2026 - 08:00

Washington Post: Ο αμερικανικός στρατός έχει χάσει το 25% των Reaper στον πόλεμο κατά του Ιράν

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 23:22

Wall Street: Νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για τον S&P 500 - «Έσπασε» το φράγμα των 7800 μονάδων

Magazino
13/08/2026 - 22:50

Γιατί οι άνδρες καταλήγουν να γίνονται σαν τους μπαμπάδες τους

Ειδήσεις
13/08/2026 - 22:30

Καιρός: Οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιών - Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Υγεία
13/08/2026 - 22:15

Έρευνα: Γιατί ο θηλασμός είναι δουλειά πλήρους απασχόλησης – Oι αριθμοί που το αποδεικνύουν

Υγεία
13/08/2026 - 21:40

Ιατρικός Σύλλογος Πειραιώς: Εφιστά την προσοχή στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:20

Σε Red Code την Παρασκευή (14/8) η Κρήτη λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Ειδήσεις
13/08/2026 - 21:00

CNBC: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή απειλεί να «φρενάρει» τη βρετανική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:45

Politico: Έως 15 δισεκατομμύρια το κόστος καύσωνα για τη γαλλική οικονομία

Ειδήσεις
13/08/2026 - 20:25

Βρετανία: Σιδηροδρομικό ατύχημα κοντά στο Μπράιτον - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/08/2026 - 20:00

Hellenic Cables: Αναλαμβάνει από τον ΑΔΜΗΕ την ηλεκτρική διασύνδεση συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης (HVDC) Κορίνθου–Κω

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:55

Πυρκαγιά στη Χαλκιδική: Εκκενώσεις διά θαλάσσης - Κάηκαν σπίτια, δύο πυροσβέστες τραυματίες

Χρηματιστήρια
13/08/2026 - 19:45

Υποτονικό το κλίμα στις ευρωαγορές εν μέσω αβεβαιότητας για τη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
13/08/2026 - 19:22

Γάζα: Δύο Παλαιστίνιοι νεκροί από ισραηλινά πλήγματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ