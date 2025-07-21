Αγγελόπουλοι: «Το όνειρο έγινε πραγματικότητα»

Ο Ολυμπιακός απέκτησε το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τα επόμενα 49 χρόνια και οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, νιώθουν περήφανοι για το συγκεκριμένο επίτευγμα αναφέροντας ότι ένα ακόμα όνειρο τους έγινε πραγματικότητα.

Πιο αναλυτικά, νωρίτερα σήμερα, έγινε γνωστό με ανακοίνωση ότι το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας παραχωρείται για 49 χρόνια στην ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λίγο αργότερα η ανακοίνωση των αδερφών Αγγελόπουλων αναφέρει:

«Από την μέρα που αναλάβαμε το απαιτητικό πηδάλιο του Ολυμπιακού βάλαμε πλώρη για τα πιο μακρινά ταξίδια στις θάλασσες του μπάσκετ. Αναζητήσαμε περιπέτειες σε αχαρτογράφητα νερά και ένδοξους προορισμούς, μα δεν σταματήσαμε στιγμή να ονειρευόμαστε το… λιμάνι μας. Ένα λιμάνι αντάξιο στο ομορφότερο καράβι του κόσμου.

Σήμερα είναι μια μέρα φωτεινή, τόσο φωτεινή όσα και τα 100 χρόνια δόξας του Συνδέσμου!».