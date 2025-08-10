Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο νοσοκομείο «Γεννηματάς»

Τυχερή στάθηκε εργαζόμενη του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» στην Αθήνα, όταν το μεσημέρι της Κυριακής το ασανσέρ έπεσε από τον τρίτο όροφο, αλλά αυτή πρόλαβε να πηδήξει.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποιεί ο Χρήστος Αργύρης, επιμελητής Α ακτινολογίας στο Νοσοκομείο «Γεννηματάς», και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Σωματείου εργαζομένων «ΓΝΑ Γεννηματάς», το ασανσέρ έπεσε στο κενό από τον 3ο όροφο του νοσοκομείου «Γεννηματάς» στο ισόγειο και, όπως ευτυχώς από τύχη δεν υπήρξαν θύματα.

Μάλιστα, μέσα στο ασανσέρ εκείνη την ώρα, περιγράφει ο κ. Αργύρης, βρισκόταν εργαζόμενη τεχνολόγος με βαρύ ακτινολογικό μηχάνημα, η οποία τελευταία στιγμή κατάφερε να βγει έξω.

Η εργαζόμενη κλήθηκε να διενεργήσει επείγουσα ακτινογραφία σε ασθενή της Χειρουργικής Κλινικής, στον τρίτο όροφο. Χρησιμοποιώντας το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, επιβιβάστηκε στο ασανσέρ από το ισόγειο. Κατά την άφιξή της στον τρίτο όροφο και ενώ άνοιξε η πόρτα του ανελκυστήρα, επιχείρησε να εξέλθει με το μηχάνημα. Ξαφνικά, με την πόρτα ανοιχτή, ο θάλαμος του ανελκυστήρα άρχισε να υποχωρεί προς τα κάτω.

Η εργαζόμενη είχε ήδη βγάλει κατά το ήμισυ το μηχάνημα έξω από το θάλαμο και κάλεσε σε βοήθεια. Με τη συνδρομή συνοδού ασθενή, κατάφερε την τελευταία στιγμή να απομακρυνθεί μαζί με το μηχάνημα, αποφεύγοντας τον εγκλωβισμό.