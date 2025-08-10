Το σχέδιο Νετανιάχου για την κατάληψη της Γάζας: Οι πέντε όροι του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου παρουσίασε την Κυριακή (10/8) ο ίδιος στα διεθνή ειδησεογραφικά πρακτορεία ένα σχέδιο για την «επόμενη μέρα» στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή παρά «να ολοκληρώσει τη δουλειά» και να νικήσει τη Χαμάς και ότι στόχος πλέον της επιχείρησης στον παλαιστινιακό θύλακα είναι να εξουδετερώσουν τα δύο προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει - το ένα στην πόλη της Γάζας και το άλλο στα κεντρικά στρατόπεδα της ανθρωπιστικής ζώνης στο Μαουάσι (Mawasi).

Ήδη οι IDF έχουν λάβει εντολή «να διαλύσουν τα δύο εναπομείναντα οχυρά της Χαμάς» και το Ισραήλ θα ξεκινήσει το σχέδιο «επιτρέποντας πρώτα στον άμαχο πληθυσμό να εγκαταλείψει με ασφάλεια τις περιοχές μάχης και να κατευθυνθεί σε καθορισμένες ασφαλείς ζώνες, όπου θα τους παρέχεται άφθονο φαγητό, νερό και ιατρική περίθαλψη» είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, σύμφωνα με το Times of Israel.

Όταν θα επιτευχθεί ο στόχος, «η Γάζα θα αποστρατιωτικοποιηθεί, το Ισραήλ θα έχει την κυρίαρχη ευθύνη ασφαλείας, θα δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα του Ισραήλ και θα ιδρυθεί μια πολιτική διοίκηση στη Γάζα», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Δεν θέλω να μιλήσω για ακριβή χρονοδιαγράμματα, αλλά μιλάμε για ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή θέλουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο», ξεκαθάρισε, ενώ παρέθεσε επίσης τους 5 όρους που έχει θέσει το Ισραήλ για να τελειώσει τον πόλεμο στη Γάζα. Οι 5 όροι είναι οι εξής:



1. Εξάλειψη της Χαμας



2. Απελευθέρωση όλων των ομήρων

3. Αποστρατικοποιηση της Γαζας



4. Έλεγχος ασφαλείας της περιοχής απο το Ισραηλ



5. Σύμπραξη πολιτικών προσώπων για την εκπροσώπηση της Γαζας

Σύμφωνα με τη Jerusalem Post, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την ανάπτυξη «δημιουργικών τρόπων» απελευθέρωσης των εναπομεινάντων ομήρων στη Γάζα, ενώ ο στρατός περικυκλώνει τη Χαμάς.

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης τη σημασία της «εφαρμογής ενός νέου εκπαιδευτικού συστήματος στη Λωρίδα που δεν ριζοσπαστικοποιεί τους πολίτες της» ώστε να επιδιώξουν την καταστροφή του Ισραήλ.