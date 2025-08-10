ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας €5,5 εκατ. σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Ειδήσεις
16:11 - 10 Αυγ 2025

Εντοπίστηκε κοκαΐνη αξίας €5,5 εκατ. σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κοκαϊνη αξίας 5,5 εκατομμυρίων ευρώ εντοπίστηκε σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με προέλευση τη Λατινική Αμερική. Οι αστυνομικοί του Οργανωμένου Εγκλήματος είχαν τη σχετική πληροφορία από βρετανούς συναδέλφους τους  και αφού εντόπισαν το κοντέινερ με ποσότητα 271 κιλών κοκαϊνης, το άφησαν να φτάσει στον προορισμό του, στον Ασπρόπυργο  παρακολουθώντας τη διαδρομή του και έτσι έφτασαν στη σύλληψη των παραληπτών του, μελών της συμμορίας διακίνησης των ναρκωτικών. 

Το κοντέινερ με τα ναρκωτικά είχε εντοπιστεί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 6 Αυγούστου και οι συλλήψεις στον Ασπρόπυργο έγιναν χθες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την αστυνομία:

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, διεθνικού χαρακτήρα, τα μέλη της οποίας διακινούσαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, μέσω εμπορευματοκιβωτίων προερχόμενων από τη Λατινική Αμερική.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης Εγκλήματος Ηνωμένου Βασιλείου (NCA), σχετικά με μεταφορά και εισαγωγή, μέσω θαλάσσης, από χώρα της Λατινικής Αμερικής, εμπορευματοκιβωτίου, που περιείχε μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης, στο Λιμένα Θεσσαλονίκης.

Απογευματινές ώρες της Τετάρτης, 6 Αυγούστου 2025, πραγματοποιήθηκε ευρεία επιχείρηση, σε συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος και του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου τελωνειακής Αρχής, καθώς και με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε το εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο.

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν, εντοπίστηκε ειδικά μετασκευασμένη κρύπτη εντός του εμπορευματοκιβωτίου, στην οποία τα μέλη είχαν αποκρύψει συνολικά -271- κιλά και -150- γραμμάρια κοκαΐνης, ποσότητα που κατασχέθηκε.

Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση «ελεγχόμενης παράδοσης», της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών απογευματινές ώρες χθες, Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, στον Ασπρόπυργο Αττικής, κατόπιν σχετικού Βουλεύματος δικαστικής Αρχής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά τρία μέλη της οργάνωσης.

Μάλιστα, ένας εκ των δραστών αρνήθηκε να υποβληθεί σε νόμιμο αστυνομικό έλεγχο και συνελήφθη για απείθεια, ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κοκαΐνης.

Από τις περαιτέρω έρευνες του Τμήματος Γενικών Υποθέσεων και Διεθνών Συνεργασιών, πιστοποιήθηκε ότι οι ανωτέρω αποτελούν μέλη εγκληματικής οργάνωσης, διεθνικού χαρακτήρα, με επαγγελματική δομή και διαρκή δράση, έχοντας διακριτούς μεταξύ τους ρόλους, και δραστηριοποιούνταν στη δια θαλάσσης διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς τη Χώρα μας, με απώτερο σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.



Σχετικά με τον ρόλο κάθε μέλους:

-47χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την επικοινωνία με τα αρχηγικά μέλη και το συντονισμό της επιχειρησιακής ομάδας, για την εξαγωγή και παραλαβή των ναρκωτικών ουσιών από την κρύπτη του εμπορευματοκιβωτίου,

-32χρονος, ήταν επιφορτισμένος με την εξαγωγή και παράδοση των ποσοτήτων κοκαΐνης στα έτερα μέλη της οργάνωσης και
-40χρονος, ιδιοκτήτης εταιρείας παροχής υπηρεσιών οδικής μεταφοράς εμπορευμάτων, είχε παρείχε για λογαριασμό της οργάνωσης χώρο και μέτρα ασφαλείας, για τη διευκόλυνση της εξαγωγής των ναρκωτικών από το εμπορευματοκιβώτιο.
Παράλληλα, έχει πιστοποιηθεί η εμπλοκή μελών τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά, τα στοιχεία των οποίων ερευνώνται.

Από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-271- κιλά και -151,8- γραμμάρια κοκαΐνης,
-εμπορευματοκιβώτιο,
-2 οχήματα,
-655 ευρώ,
-4- κινητά και εξοπλισμός και μηχανήματα της εταιρείας παροχής υπηρεσιών μεταφορών (γερανός, τροχός, μηχάνημα ηλεκτροκόλλησης, εργαλεία κ.α.).

-Το παράνομο οικονομικό όφελος των μελών της οργάνωσης από την πώληση της κατασχεθείσας ποσότητας κοκαΐνης υπολογίζεται σε περισσότερα από -5.500.000- ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/08/2025 - 20:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Hot or Not #179: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα
Magazino

Hot or Not #179: Όλα όσα μας άρεσαν (ή μας χάλασαν) αυτή την εβδομάδα

Φοιτητικές κατοικίες: Πόσο έχουν ανέβει οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο
Ακίνητα

Φοιτητικές κατοικίες: Πόσο έχουν ανέβει οι τιμές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο

Χρηστίδης: Στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει πρόγραμμα με επίκεντρο την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση
Πολιτική

Χρηστίδης: Στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει πρόγραμμα με επίκεντρο την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση

Δημοπρατήθηκε το έργο του μητροπολιτικού πάρκου στον φαληρικό όρμο
Αυτοδιοίκηση

Δημοπρατήθηκε το έργο του μητροπολιτικού πάρκου στον φαληρικό όρμο

Σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ο «Πελέ της Παλαιστίνης» - Τα μηνύματα Σαλάχ και Καντονά
Ειδήσεις

Σκοτώθηκε από ισραηλινά πυρά ο «Πελέ της Παλαιστίνης» - Τα μηνύματα Σαλάχ και Καντονά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στη Θεσσαλονίκη - 16 συλλήψεις

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης - Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση: «Τριτοκοσμική η κατάσταση στα οδικά σύνορα»

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου
Ειδήσεις

Λαθρεμπόριο καυσίμων: Εξάρθρωση μεγάλου κυκλώματος – Κατασχέθηκαν 15 βυτιοφόρα και 293.000 λίτρα υγραερίου

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ
Ειδήσεις

Κρήτη: Στον εισαγγελέα 16 συλληφθέντες για διακίνηση ναρκωτικών και απάτες μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδη από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

Οικονομία
28/05/2026 - 14:31

Θεοδωρόπουλος: Σύγκλιση με την Ευρώπη μέσω επενδύσεων και αύξησης παραγωγικότητας

Πολιτική
28/05/2026 - 14:22

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

Πολιτική
28/05/2026 - 14:17

O Θεοδωρικάκος κάνει... έκκληση σε βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να ρίξουν τις τιμές

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ