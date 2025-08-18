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ΣΥΡΙΖΑ: Δείγμα φόβου και πανικού του Μητσοτάκη η ενδεχόμενη επιστροφή Δημητριάδη
Πολιτική
13:08 - 18 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Δείγμα φόβου και πανικού του Μητσοτάκη η ενδεχόμενη επιστροφή Δημητριάδη

Reporter.gr Newsroom
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Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ άσκησε σφοδρή κριτική στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή την ενδεχόμενη επιστροφή του Γρηγόρη Δημητριάδη στο στενό καθημερινό επιτελείο του πρωθυπουργού. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η αλλαγή του εκλογικού νόμου Μητσοτάκη – Βελόπουλου δείχνει ηττοπάθεια και αδυναμία.

Ακόμα, υπενθύμισε ότι ο κ. Δημητριάδης υποχρεώθηκε να παραιτηθεί από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του πρωθυπουργού, υπό το βάρος των αποκαλύψεων για το σκάνδαλο των υποκλοπών, με τον ίδιο τον πρωθυπουργό να δηλώνει ότι η παραίτηση αποτελούσε ανάληψη πολιτικής ευθύνης.

Καταλήγοντας, ο ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι πρόκειται για «άλλο ένα σύμπτωμα φόβου, άλλη μια κίνηση πανικού, άλλη μια αδυναμία ανάκτησης του ελέγχου». Επιπλέον, τόνισε πως ο πρωθυπουργός «προσπαθεί να διαμορφώσει τους καλύτερους όρους για την πτώση του». Βέβαια, σύμφωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι αυτονόητο «για μια κυβέρνηση που δεν θέλει να παραδεχτεί δημόσια την παρακμή της αλλά είναι πανθομολογούμενη στο εσωτερικό της».

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 13:08
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