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Σε χαμηλό 11 ημερών το Bitcoin - Απώλειες άνω των $100 δισ. στην αγορά κρυπτονομισμάτων
Νομίσματα
14:25 - 18 Αυγ 2025

Σε χαμηλό 11 ημερών το Bitcoin - Απώλειες άνω των $100 δισ. στην αγορά κρυπτονομισμάτων

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, κατά το οποίο το Bitcoin διαπραγματευόταν γύρω στα 117.500 δολάρια, το περιουσιακό στοιχείο σημείωσε απότομη πτώση τη Δευτέρα (18/8), φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ημερών, στα 115.000 δολάρια.

Η περασμένη εβδομάδα ξεκίνησε πολύ καλύτερα από την τρέχουσα, καθώς οι «ταύροι» ώθησαν το Bitcoin από τα 118.000 δολάρια σε πάνω από 122.000 δολάρια τη Δευτέρα (11/8). Αν και το περιουσιακό στοιχείο υποχώρησε την Τρίτη (12/8), ανέκαμψε ξανά την Τετάρτη (13/8) και ειδικά την Πέμπτη (14/8), όταν έφτασε σε νέο ιστορικό υψηλό πάνω από 124.500 δολάρια.

Αυτή η άνοδος της τιμής ήταν βραχύβια, καθώς το Bitcoin έπεσε γρήγορα στα 121.000 δολάρια και στη συνέχεια στα 118.000 δολάρια, καθώς τα στοιχεία του δείκτη τιμών παραγωγού (PPI) των ΗΠΑ για τον Ιούλιο ήταν υψηλότερα από το αναμενόμενο. Οι επόμενες ημέρες ήταν κάπως υποτονικές για τις τιμές του Bitcoin, παρόλο που ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν για να συζητήσουν μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ακόμη και η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας δεν μπόρεσε να κλονίσει το Bitcoin, καθώς το περιουσιακό στοιχείο πέρασε το Σαββατοκύριακο με συναλλαγές σε στενό εύρος μεταξύ 117.000 και 118.000 δολαρίων.

Αυτήν την στιγμή, το Bitcoin βρίσκεται στα 115,060.75 δολάρια, σημειώνοντας πτώση 2,79% σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίησή του έχει μειωθεί στα 2,290 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των εναλλακτικών νομισμάτων έχει υποχωρήσει στο 57,79% στο CG.

Στα «κόκκινα» και τα altcoins

Τα περισσότερα εναλλακτικά νομίσματα ακολούθησαν το Bitcoin στην πτώση με αξιοσημείωτες μειώσεις των τιμών. Το Ethereum έχει υποχωρήσει κάτω από τα 4.300 δολάρια και βρίσκεται στα 4,274.44 δολάρια, καταγράφοντας απώλειες 6,15%. Τα HYPE, XLM, SUI, ENA, PEPE, AAVE, MNT, NEAR και ONDO σημείωσαν ακόμη πιο σημαντικές μειώσεις.

Ακόμα, το XRP διολισθαίνει κατά 4,88% στα 2.9770 δολάρια και το Solana σημειώνει απώλειες 6,55% και είναι στα 180,96 δολάρια.

Το Polkadot σημειώνει πτώση 4,48% και διαμορφώνεται στα 3,9086 δολάρια, το Cardano κινείται πτωτικά κατά 6,30% στα 0.9111 δολάρια και το Dogecoin υποχωρεί κατά 5,44% στα 0.2218 δολάρια.

Το LINK και το XMR είναι από τις λίγες εξαιρέσεις με μικρά κέρδη τις τελευταίες 24 ώρες.

Τέλος, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια την τελευταία ημέρα, και ο δείκτης έχει πέσει στα 3,958 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/08/2025 - 14:51
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