Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά του 28χρονου

Δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία ασκήθηκε στον 28χρονο που μαχαίρωσε θανάσιμα 47χρονη γυναίκα στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι, τη Δευτέρα (18/8) το πρωί.

Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι η επίθεση προκλήθηκε εξαιτίας αρνητικών σχολίων που έκανε το θύμα για εκείνον, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

Μετά την άσκηση δίωξης σε βάρος του, ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε Ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα κληθεί να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι η γυναίκα δέχθηκε περισσότερα από 10 χτυπήματα με μαχαίρι. Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι ο 28χρονος και το θύμα γνωρίστηκαν σε συσσίτια απόρων της εκκλησίας. Παράλληλα, τον Μάρτιο, η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι την παρενοχλούσε.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τον Μάρτιο είχαν γίνει συστάσεις στον δράστη για προσωπικές διαφορές, χωρίς να αναφέρονται σοβαρά αδικήματα. Η 47χρονη, όταν είχε επισκεφτεί το Αστυνομικό Τμήμα, είχε αναφέρει ότι ο 28χρονος την ενοχλούσε, αλλά δεν είχε καταθέσει καταγγελία για άλλες ενέργειες.

«Από τη μέχρι στιγμής έρευνα προκύπτει ότι, τον Μάρτιο του 2025, κατόπιν παραπόνων της 47χρονης (χωρίς εισαγγελική παραγγελία), είχαν γίνει στον 28χρονο συστάσεις από Αστυνομικό Τμήμα για αστικής φύσεως μεταξύ τους διαφορές, χωρίς, κατά τη διαδικασία, να αναφερθούν αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα σε βάρος της. Περαιτέρω, δεν διαπιστώθηκε οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Ο δράστης υποστήριξε ότι πήγε στην είσοδο της πολυκατοικίας για να ζητήσει εξηγήσεις από τη γυναίκα, η οποία δεν του απάντησε, και τότε επιτέθηκε με το μαχαίρι. Το έγκλημα έγινε αντιληπτό από μια κάτοικο της πολυκατοικίας, η οποία κάλεσε την αστυνομία. Στην άφιξη των αρχών, βρέθηκε η γυναίκα θανάσιμα τραυματισμένη από τα χτυπήματα του μαχαιριού.