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Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου
Ειδήσεις
17:53 - 03 Ιουλ 2026

Χαλάνδρι: Κλινικά νεκρός ο 17χρονος Βρετανός που έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου

Reporter.gr Newsroom
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Κλινικά νεκρός νοσηλεύεται ο 17χρονος Βρετανός, ο οποίος τα ξημερώματα έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου ξενοδοχείου στο Χαλάνδρι.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν ότι είναι κλινικά νεκρός.

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Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου

Για την υπόθεση οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου υπαλλήλου περιπτέρου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 37χρονος φέρεται να πούλησε αλκοολούχα ποτά στον 17χρονο και σε φίλο του, αφού οι δύο ανήλικοι του επέδειξαν πλαστό δίπλωμα οδήγησης.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά τη διάθεση καπνικών προϊόντων και αλκοόλ.

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