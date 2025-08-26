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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Παιανίας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Ειδήσεις
17:03 - 26 Αυγ 2025

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αγία Μαρίνα Παιανίας - Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Reporter.gr Newsroom
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Οριοθετήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά η φωτιά σε ξερά χόρτα και δασική έκταση που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Τρίτης (26/8) στην Αγία Μαρίνα Παιανίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 16:00 κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 167 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 48 οχήματα και εθελοντές, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου.

Λίγο μετά τις 16:30, στάλθηκε μήνυμα από το 112 προς τους κατοίκους, προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Σύμφωνα με το δήμαρχο Παλλήνης, Χρήστο Αηδόνη, ο οποίος μίλησε στο ΣΚΑΪ 100,3, η φωτιά από την πλευρά της Παλλήνης έχει οριοθετηθεί, ωστόσο κινείται προς την πλευρά της Παιανίας, όπου υπάρχουν πολλά σπίτια.

Ο κ. Αηδόνης ανέφερε ότι η φωτιά ξεκίνησε από τον προαύλιο χώρο επιχείρησης και επεκτάθηκε σε διπλανή δασική έκταση, ενώ οι φλόγες πλησίασαν το ελληνοαμερικανικό κολλέγιο, το οποίο δεν κινδύνευσε χάρη σε αντιπυρική ζώνη που είχε δημιουργηθεί.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Λόγω της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Παλαιοπαναγιάς, από το ύψος της οδού Ανοίξεως.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/08/2025 - 17:43
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