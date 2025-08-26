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Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ τα προγράμματα κατάρτισης 2.420 ανέργων ναυτικών
Εργασιακά
17:33 - 26 Αυγ 2025

Παπαθανάσης: Με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ τα προγράμματα κατάρτισης 2.420 ανέργων ναυτικών

Reporter.gr Newsroom
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Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση εντάσσεται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2025-2026» η Πράξη «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης 2025-2026», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.500.000 ευρώ. Στους συμμετέχοντες προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος, ως ενίσχυση κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους.

Στην ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρουν ότι κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, δεν απαιτείται ασφάλιση των συμμετεχόντων από άλλο ασφαλιστικό φορέα, καθώς απολαμβάνουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη από τον Οίκο Ναύτου.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται με τη μορφή επαναλαμβανόμενων κύκλων στη βάση προτύπων εκπαίδευσης που καθιερώνονται με τη Διεθνή Σύμβαση STCW '78 και οδηγούν, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, στην πιστοποίηση των γνώσεων των εν λόγω καταρτιζόμενων ναυτικών με την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία.

Μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης προβλέπεται να ωφεληθούν 2.420 άνεργοι ναυτικοί, που βρίσκονται εκτός πλοίου, οι οποίοι ανάλογα με την ειδικότητά τους και το αντικείμενο κατάρτισης θα έχουν την δυνατότητα να επικαιροποιήσουν και να βελτιώσουν τις γνώσεις τους, να επανενταχθούν στη ναυτική αγορά εργασίας και να ανελιχθούν στις επόμενες ιεραρχικές βαθμίδες του πλοίου, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, και συγκεκριμένα:

--Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων-Μηχανικών ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΡΕΝΤΗ με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη και ΚΕΣΕΝ/Π-Μ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Με τις καταρτίσεις επιτυγχάνεται η κατάλληλη προπαρασκευή των υποψηφίων για την απόκτηση του διπλώματος Πλοιάρχων – Μηχανικών Α΄ και Β΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν) καθώς και η μετεκπαίδευση των διπλωματούχων Πλοιάρχων-Μηχανικών προς παροχή ειδικών και συμπληρωματικών γνώσεων ανάλογων με τις σημειούμενες μεταβολές και τεχνολογικές εξελίξεις στα εμπορικά πλοία.

--Στο Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού Ραδιοηλεκτρονικών- Ραδιοεπικοινωνιών (ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ), με έδρα τον Ασπρόπυργο, όπου παρέχεται η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση – επιμόρφωση σε ναυτικούς, προκειμένου να αποκτήσουν τα αναγκαία επαγγελματικά δικαιώματα, όσον αφορά στις Ραδιοεπικοινωνίες Πλοίων (GMDSS), προσαρμοσμένα στις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις της ειδικότητας τους.

--Στα Ειδικά Τμήματα ΑΕΝ Πλοιάρχων-Μηχανικών Β' - Γ΄ Τάξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν., με έδρα τις εγκαταστάσεις των ΑΕΝ, όπου λειτουργούν με τη μορφή επαναλαμβανόμενων κύκλων, προγράμματα κατάρτισης για άνεργους ναυτικούς ειδικότητας Πλοιάρχων-Μηχανικών Β΄-Γ΄ Τάξης και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. καθώς και Κυβερνητών που δεν προέρχονται από ανώτερες παραγωγικές σχολές αρχικής ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης (ΑΕΝ), με την κάτωθι μορφή: (i) Ειδικό Τμήμα Πλοιάρχων Β΄- Γ΄ τάξης και Κυβερνητών Ε.Ν., (ii) Ειδικό Τμήμα Μηχανικών Β΄ -Γ΄ τάξης και (iii) Ειδικό Τμήμα Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ και αποφοίτους ΕΠΑΛ-ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ)

-- Στη Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (ΔΣΕΝ/ΜΕΤ-ΘΑΛ), με έδρα τον Αγ. Ιωάννη Ρέντη, όπου παρέχεται επαγγελματική κατάρτιση σε ναυτικούς, μετά από διετή συνολική θαλάσσια υπηρεσία. Μετά την επιτυχή αποφοίτησή τους, οι σπουδαστές και αφού συμπληρώσουν τριετή θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνουν την άδεια θαλαμηπόλου Α΄ τάξης Ε.Ν.

Δικαιούχος της Πράξης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή.

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