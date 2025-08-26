Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στην Κάντζα – 28 πυρκαγιές σε 24 ώρες σε όλη τη χώρα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Κάντζας, επί της οδού Αγίας Μαρίνας, σε αγροτοδασική έκταση με χαμηλή βλάστηση. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 16:00, κοντά σε κατοικημένες και βιομηχανικές ζώνες, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 167 πυροσβέστες με 48 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Στην προσπάθεια συνέδραμαν επίσης εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής.

Για προληπτικούς λόγους, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής Παλαιοπαναγιά Παιανίας, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε διάφορα σημεία της χώρας. Από αυτές, οι 25 τέθηκαν άμεσα υπό έλεγχο στο αρχικό τους στάδιο, ενώ για τις υπόλοιπες τρεις η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία της Πυροσβεστικής, καθώς και ειδικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και, σε περίπτωση πυρκαγιάς, να συμμορφώνονται πλήρως με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για τη δική τους ασφάλεια.