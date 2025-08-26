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Καναδάς και Γερμανία ενώνουν δυνάμεις σε άμυνα και κρίσιμα ορυκτά – Απάντηση σε Κίνα και Ρωσία
Ειδήσεις
21:00 - 26 Αυγ 2025

Καναδάς και Γερμανία ενώνουν δυνάμεις σε άμυνα και κρίσιμα ορυκτά – Απάντηση σε Κίνα και Ρωσία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσαν την Τρίτη (26/8) ότι οι χώρες τους θα ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς της άμυνας και των κρίσιμων ορυκτών.

«Εμβαθύνουμε τη διμερή μας συνεργασία και το κάνουμε με μεγάλη ευγνωμοσύνη και βαθιά πεποίθηση», δήλωσε ο Μερτς σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Κάρνεϊ στο Βερολίνο, όπως μεταδίδει το Politico «Ο Καναδάς και η Γερμανία έχουν πολλά κοινά.»

Η περαιτέρω συνεργασία έρχεται την ώρα που οι δασμοί του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πλήττουν και τις δύο χώρες, ενώ παράλληλα επιδιώκουν να απεξαρτήσουν τις βιομηχανίες τους από τη Ρωσία και την Κίνα.

Οι υπουργοί Οικονομίας των δύο χωρών επρόκειτο να υπογράψουν συμφωνία για τα κρίσιμα ορυκτά — ένα έγγραφο που είδε το POLITICO.

Η συμφωνία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη λιθίου, σπάνιων γαιών, χαλκού, βολφραμίου, γαλλίου, γερμανίου και νικελίου — υλικά κρίσιμα για στρατιωτικό εξοπλισμό, ηλεκτρικά οχήματα και κβαντικούς υπολογιστές — ως απάντηση στον μονοπωλιακό έλεγχο της Κίνας.

«Μια από τις μεγάλες ευαλωτότητες που ανέδειξε ο πόλεμος στην Ουκρανία, η πανδημία Covid και οι αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο είναι οι αδύναμοι κρίκοι στις εφοδιαστικές αλυσίδες — ειδικά στα κρίσιμα μέταλλα και ορυκτά», είπε ο Κάρνεϊ. «Ο Καναδάς μπορεί να επιταχύνει τη διαφοροποίηση για τη Γερμανία και την Ευρώπη.»

Όπως και οι Βρυξέλλες, έτσι και το Βερολίνο επιθυμεί να μειώσει την εξάρτησή του από την Κίνα για τα κρίσιμα υλικά που είναι απαραίτητα για την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αμυντική αυτονομία της ΕΕ. Ο Καναδάς είναι ελκυστικός εταίρος προς αυτή την κατεύθυνση, διαθέτοντας περίπου 200 μεταλλεία που εξορύσσουν ποικιλία ορυκτών — πολλά εκ των οποίων χαρακτηρίζονται ως κρίσιμες πρώτες ύλες.

Μαζί με τον Κάρνεϊ ταξίδεψαν στο Βερολίνο αρκετοί Καναδοί Υπουργοί, ανάμεσά τους ο Υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ ΜακΓκίντι, η Υπουργός Βιομηχανίας Μελανί Ζολί και ο Υπουργός Ενέργειας Τιμ Χότζσον.

Ο Κάρνεϊ ανακοίνωσε ότι θα επισκεφθεί το ναυπηγείο Thyssenkrupp Marine Systems στην πόλη Κίελο της βόρειας Γερμανίας, μαζί με τη Ζολί και τον ΜακΓκίντι, ενώ ο Χότζσον επρόκειτο να εκφωνήσει κεντρική ομιλία σε συνέδριο με διευθύνοντες συμβούλους από τον ενεργειακό, βιομηχανικό και αμυντικό τομέα.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία ανανέωσης του στόλου υποβρυχίων μας», δήλωσε ο Κάρνεϊ, προσθέτοντας ότι η Thyssenkrupp Marine Systems είναι μία από τις δύο φιναλίστ για την ανάληψη του έργου.

Ο Κάρνεϊ και ο Μερτς ανέφεραν επίσης ότι συζήτησαν για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, χωρίς να δώσουν περαιτέρω λεπτομέρειες.

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