Καιρός: Τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά – Νέες καταιγίδες σε Κέρκυρα, Παξούς και Ήπειρο

Την Κυριακή (31/8), στη δυτική και τη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις κατά διαστήματα, οι οποίες θα συνοδεύονται από τοπικές βροχοπτώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στην περιοχή της Κέρκυρας, των Παξών και της Ηπείρου. Ωστόσο, ο καιρός αναμένεται να παρουσιάσει βελτίωση από το απόγευμα και έπειτα.

Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά ο καιρός θα είναι αίθριος, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα ηπειρωτικά έως το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα για παροδικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι, οι άνεμοι στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, με ένταση 4 έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε δυτικά και βόρεια τμήματα. Αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30 και 32 βαθμών Κελσίου στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά καθώς και στα νησιά του Ιονίου, να φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, ενώ στα νησιά του Αιγαίου προβλέπεται να κυμανθεί μεταξύ 32 και 33 βαθμών.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή:

Αττική

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 έως 4 μποφόρ, τοπικά έως 5.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33°C.

Θεσσαλονίκη

Αρχικά θα υπάρχουν νεφώσεις που θα αυξηθούν γρήγορα, με βροχές και καταιγίδες κατά τόπους. Από το απόγευμα, ο καιρός θα βελτιωθεί.

Άνεμοι: Μεταβλητοί, έντασης 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 31°C.

Μακεδονία – Θράκη

Στη δυτική Μακεδονία προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα επεκταθούν σε όλη τη Μακεδονία. Στη Θράκη, νεφώσεις που θα αυξηθούν μέσα στην ημέρα και θα ακολουθήσουν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται σταδιακά μετά το μεσημέρι στη Μακεδονία και από το βράδυ στη Θράκη.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, με σταδιακή στροφή σε δυτικούς-βορειοδυτικούς.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 32°C, 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη στη δυτική Μακεδονία.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις πρωινές ώρες. Στις περιοχές Κέρκυρας, Παξών και Ηπείρου, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Ο καιρός θα βελτιωθεί από νωρίς το απόγευμα.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, από το μεσημέρι βορειοδυτικοί, τοπικά στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32°C, ελαφρώς χαμηλότερη σε Ήπειρο και Ιόνιο.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Λίγες τοπικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες. Τοπικές βροχές αναμένονται το πρωί στα βόρεια και το μεσημέρι σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ, στα νότια τοπικά έως 6.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35°C.

Κυκλάδες – Κρήτη

Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 4 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 ή τοπικά 32°C.

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα

Κυρίως αίθριος καιρός σε όλη την περιοχή.

Άνεμοι: Νότιοι 4 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα, δυτικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 32°C.